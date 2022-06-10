Марка Русскій воєнний корабль всьо: ціна, де купити онлайн

Увесь останній місяць ледь не кожен українець полював за маркою, яка символізує незламність українського духу. На жаль, не всі встигли її придбати, а тому «Укрпошта» анонсувала продаж нової серії марок «Русскій воєнний корабль … всьо». Вона присвячена відсічі корабля «москва», який потопили українські захисники.

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Нова марка з кораблем вийде накладом у 5 мільйонів примірників у двох номіналах: «Русскій воєнний корабль … ВСЬО! Смерть ворогам!» F для відправлень по Україні та «Русскій воєнний корабль … ВСЬО! Слава нації!» W для міжнародних відправлень. 10 червня стартують останні продажі «Корабель ВСЬО».

Де можна придбати марку завтра?

Можете завітати до найближчого поштамту Укрпошта в обласному центрі, або сільському відділенні, яке завтра працює. Якщо не працює (в різних селах різний графік), на наступний робочий день.

Онлайн – завтра в 10:55 будуть оголошені ті майданчики, на яких з 11:00 Ви зможете зробити замовлення. Частина коштів з онлайн-замовлень буде передана на реалізацію благодійних проєктів та підтримку ЗСУ.

Ччерез шалений попит діють обмеження — 2 аркуші та по 5 конвертів і листівок в одні руки. Але разом з марками тепер можна буде придбати брендовані футболки, світшоти, кепки та магніти.