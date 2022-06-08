Пенсії 2022: чи буде підвищення та які мінімальні та максимальні виплати під час війни

Українські пенсіонери отримуватимуть збільшені виплати. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.

Відомо, що станом на кінець 2022 року розмір середньої пенсії в Україні становиме 4,5 тис. грн. Підвищення відбуватимуться у три етапи – у липні, жовтні та грудні.

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Очікується, що вже у липні мінімальна пенсія зросте до 2 027 грн, а максимальна до 20 270 грн. У жовтні відбудеться перерахунок пенсій для пенсіонерів віком від 70 років за умови наявності повного стажу (35 років — для чоловіків, 30 років — для жінок) та для пенсіонерів від 65 років за наявності у них достатнього стажу (30 років — для жінок та 35 років — для чоловіків). Їхні мінімальні пенсії становитимуть 3 000 грн. та 2 680 грн. відповідно. А для пенсіонерів віком від 70 до 75 років встановлять щомісячну доплату до пенсії у розмірі 300 грн.

У грудні ж пенсії зростуть через підвищення прожиткового мінімуму. Мінімальні пенсійні виплати становитимуть 2 093 грн, а максимальні — 20 930 грн. Для непрацюючих пенсіонерів від 60 до 70 років за наявності достатнього стажу мінімальна пенсія становитиме 2 500 грн.