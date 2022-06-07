Що таке медичний канабіс, і чому його легалізують в Україні

В Кабміні підтримали законопроект про легалізацію медичного канабісу. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко 7 червня

«Ми розуміємо негативні наслідки війни на стан психічного здоров’я. Ми розуміємо кількості людей, які будуть потребувати медикаментозного лікування внаслідок цього впливу. І ми розуміємо, що немає часу чекати.

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Тому вже зараз ми підготували законодавче підгрунття для забезпечення повного циклу виробництва препаратів на основі канабісу в Україні: від вирощування та переробки до повноцінного виробництва. Комунікаційні кампанії проти виробництва препаратів канабісу свідомо ототожнюють ліки на його основі та канабіс, що перебуває в незаконному обігу, з метою нівелювати цінність його як лікарського засобу та дискредитувати саму ідею його використання в медичних цілях.

Насправді ж препарати канабісу не є «конкурентами» наркотичним засобам, і заходи регулювання їх обігу зовсім різні. «Медичний» канабіс містить канабідіол, який не має вираженої психоактивної дії, тому він не цікавий для рекреаційного вживання.

Разом з тим, ми все одно пропонуємо встановити жорсткий контроль над вирощуванням, виробництвом та реалізацією препаратів, розуміючи чутливість цього питання у суспільстві і готові поступово розвивати цю галузь, показуючи результати лікування і допомогу українським пацієнтам. Не імпортувати, а робити наше, українське!

Історично препарати на основі канабісу використовуються для зменшення больових відчуттів, спазмів та судом м’язів, лікування анорексії, ПТСР та тривожних розладів. Окрім цього вони використовуються в лікуванні окремих типів епілепсії, глаукоми, псоріазу, паркінсонізму, розсіяного склерозу. Важливим завданням цих ліків є і полегшення болю та страждань важкохворим та паліативним хворим, в тому числі онкологічним хворим, пацієнтам з ВІЛ», – напсиав Ляшко на своїй сторінці у facebook.

Повна назва законопроекту про легалізацію канабісу виглядає так: «Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів отриманих внаслідок війни».

Що таке канабіс

Канабіс — узагальнена назва, що об’єднує ряд психотропних продуктів, які одержують з частин квітучих рослин роду Коноплі.

Що таке медичний канабіс

Медична марихуана, або Медичний канабіс це коноплі звичайні які за допомогою канабіноїдів здатні впливати на нервову систему людини. Нейрони головного мозку мають спеціальні канабіноїдні рецептори.

Фото: IStock