ПТСР: що це, у кого спостерігається, як допомогти близьким

Хоча б раз за все життя ти чув(-ла) про посттравматичний стресовий розлад. Можливо, з розмов, новин, книг чи фільмів. Це серйозна психологічна проблема, яку треба лікувати, й виникнути вона може не тільки у військових.

У Міністерстві охорони здоров’я України розповіли, що таке ПТСР та як його лікувати.

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Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) — це хронічне порушення психічного стану, що може розвинутися після травматичної події.

Цей синдром може сильно вплинути на життя людини, якщо вона не боротиметься з проблемою. Постраждати можуть різні сфери життя: робота, стосунки, здоров’я тощо.

У кого з’являється ПТСР

Посттравматичний розлад з’являється у людей, що пережили неординарну ситуацію.

Це можуть бути:

ветерани війни;

цивільні, що перебувають у зоні бойових дій;

жертви сексуального чи/та фізичного насильства;

полонені та жертви катування;

жертви торгівлі людьми, сексуального рабства;

жертви чи свідки постійного домашнього насильства;

жертви булінгу, зокрема у школі;

діти, що зазнають неглекту (ними не займаються, навіть не годують, занапащені батьками діти), фізичного та сексуального насильства;

свідки терактів;

люди, що перебували в зоні стихійного лиха;

жінки, що пережили травматичні пологи й зазнали жорстокого ставлення медичного персоналу.

ПТСР може і не з’явитися, це залежить від індивідуальної вразливості та стійкості організму кожної людини.

Тож, щоб діагностувати розлад, мало почути, що людина була на війні.

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Як проявляється ПТСР

Людина постійно думає про подію, навіть якщо не хоче. Це відбувається на підсвідомому рівні: сни, флешбеки, тригери.

Постраждалий(-ла) стають дуже роздратованими, їх легко вивести на конфлікт однією фразою. Мають постійну тривожність та порушення сну.

А також цей розлад може мати фізичне відображення: закрепи, нетравлення, гіпертонус м’язів чи тахікардія.

Як лікувати ПТСР

Передусім варто зрозуміти, що немає універсального протоколу для всіх. До кожного треба індивідуальний підхід.

З людьми, які мають посттравматичний розлад, повинні працювати професіонали, які точно знають, що робити.

Цей розлад можна лікувати медикаментозно і тільки за допомогою психотерапії. Але варто зазначити, що тільки ліки не допоможуть.

Всі свої страхи, проблеми й травми треба проговорювати й вирішувати з професіоналом. Тільки тоді можна досягнути результату. Зазвичай потрібно 8-10 сесій, що перемогти ПТСР.

Можна знайти групу підтримки з фахівцем та позбутися тригерів. Хоча від усіх позбутися не вийде, можна хоча б звести їх до мінімуму.

Медикаментозне лікування призначає лікар, якщо воно дійсно потрібне. У такому разі лікарі виписують антидепресанти. Якщо сильні проблеми зі сном, то снодійне. Всі ліки продаються за рецептом.

Як попередити ПТСР

Те, що зараз відбувається в Україні, жахливо, в гарячих точках страждають люди. Це не зможе пройти безслідно ні в дорослих, ні в дітей.

Психологиня Яна Прокуда на своїй сторінці в Instagram розповіла, що треба робити, щоб зменшити ризики появи постстресового розладу.

Що треба робити: