Мобілізація 2022: Чи будуть українок призивати до ЗСУ?

Зараз уся Україна об’єдналася проти російського вторгнення. Хтось волонтерить, хтось воює на фронті, а хтось допомагає підіймати економіку. Жінки на рівні з чоловіками роблять усе з попередньо вказаного. Зараз у Збройні Сили України на 15% складаються жінок, що дорівнює приблизно 30 тисячам військовослужбовців жіночої статі. Але чи буде ця цифра рости через мобілізацію? Давайте розбиратися.

Мобілізація українок до Збройних Сил України можлива лише за їхньої згоди. Про це в інтерв’ю Lviv.media заявив начальник Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Тищенко.

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Як пояснив Тищенко, закон України не передбачає обов’язкового призову жінок за мобілізацією. Крім того, наразі в цьому немає необхідності.

Нагадаємо, що раніше загальну мобілізацію в Україні продовжили до 23 серпня.