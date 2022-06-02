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Звання «Герой України» отримав випускник Львівської академії сухопутних військ

Звання Герой України отримав випускник Львівської академії сухопутних військ

Золоту зірку Героя України 24-річний старший лейтенант Дмитро Дозірчий отримав за прорив ворожих військ на Херсонщині, що дозволило врятувати з оточення бригаду ЗСУ

Як інформує Lviv.Media, про це повідомляє видання Армія.Inform.

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Дмитро Дозірчий родом з селища Літин на Вінниччині, і з дитинства планував пов’язати своє життя війська. Обираючи військовий фах, він, попри бажання стати військовим автомобілістом, яких готують в Одесі, вступив 2015-го року до Львівської академії сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного, де вже навчалася його старша сестра Оксана.  Там він отримав фах командира танкових та механізованих підрозділів, і після закінчення академії влітку 2019-го року став командиром танкового взводу. А вже за два місяці очолив танкову роту.

Звання Герой України отримав випускник Львівської академії сухопутних військ

Його підрозділ був в зоні ООС, проте безпосередньої участі у боях не брав. Свій перший бій лейтенант дав ворогу кривавого ранку 24-го лютого, на півдні Херсонської області.

Отримавши наказ командування, танкісти старшого танкісти старшого лейтенанта Дозірчого здійснили 80-кілометровий кидок до Нової Каховки, проте згодом повернули до стратегічного Антонівського моста, який з’єднує Херсон з лівим берегом Дніпра.  Аби уникнути загрози оточення українських військ, йому доручили утримати цей міст задля відходу колони бригади.

– А перший бій дали ворогу ще на шляху просування, потрапивши в засідку. Ми побачили машину з українськими номерами реєстрації. Придивились, а там — ворог. Я дав наказ на ураження. Окупанти перелякались та побігли в ліс. Але це їх не врятувало, наші хлопці відпрацювали по загарбниках, як належить, – говорить Дмитро.

На підході до мосту танкісти дали бій окупантам, і знищили міномет, радіолокаційну станцію, протитанкові засоби та живу силу противника. Проте не обійшлось без втрат і серед наших захисників.

Звання Герой України отримав випускник Львівської академії сухопутних військ

Попри все, українські танки прорвали ворожу оборону, втримали міст впродовж дня та забезпечили безперешкодний відступ своєї бригади. За цей подвиг, відповідно до Указу Президента України № 139/2022 від 16 березня 2022 року, старшому лейтенанту Дмитру Леонідовичу Дозірчому було присвоєне звання Герой України з відзначенням орденом «Золота Зірка».

Фото – з власного архіву Дмитра Дозірчого, Армія Inform

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