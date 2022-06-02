Що взяти із собою на війну? Збираємо тривожну валізу для військового

У зв’язку з повномасштабним вторгненням росії на територію України 3 березня 2022 року Верховна Рада України затвердила указ президента Володимира Зеленського про загальну мобілізацію. Він визначив чергу призову резервістів української армії призивного віку від 18 до 60 років. Зараз в Україні розпочалася вже друга хвиля мобілізації. А тому чоловікам варто потурбуватися про себе та зібрати воєнну тривожну валізку заздалегідь.

Що покласти у тривожну валізку для військового?

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Комплектація тривожного валізки військовослужбовців затверджується в більшості випадків наказом місцевого керівника в місці проходження військової служби.

Загальний перелік речей, які входять в комплектацію тривожного валізки військовослужбовців включає такі предмети:

Жетон із зазначенням особистого номера (іменна бирка)

Індивідуальні засоби захисту

Карта району, міста, області

Набір простих олівців і автоматичних ручок

Паспорт співробітника, пропуску, посвідчення, водійські права, інші документи (при необхідності)

Лінійка командирського типу

Компас

Ніж (складаний)

Зміна комплекту речей

Шкарпетки, голки, нитки, хустки носові

Набір продуктів харчування на сімдесят дві години

Туалетні та столові прибори

Свічка, ліхтарик, сірники

Конверти, записна книжка

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Що ще покласти у тривожну валізу військового?

Також варто потурбуватися і про додаткові речі, які можна покласти у тривожну валізку військового. Важливо мати з собою: