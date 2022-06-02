Новий канал>Новини

Де є бензин? Детальна карта по Києву та всій Україні

Де є бензин? Детальна карта по Києву та всій Україні

Недостатня наявність палива на автозаправках в Україні стала справжньою проблемою. Водії їздять містом у пошуках АЗС,   на яких можна заправитися, але ті бувають або пустими або з кілометровими чергами.

Заправки, що працюють у місті Київ, ціни на бензин і де можна заправитися: чому з’явилась проблема з бензином?

Related video

Аби полегшити водіям пошук бензину у державі, в Україні розробили карту, яка показує наявність пального на АЗС Okko, Wog та Socar в режимі реального часу. Просто переходьте за посиланням та шукайте найближчу до себе заправку з паливом.

рекомендації
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь