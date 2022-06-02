Що українці дивляться на YouTube під час війни

Люди втомилися від безперервного потоку важких новин та дедалі активніше цікавляться розважальним контентом, щоб психологічно розвантажитися

Після повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну тренди YouTube різко змінилися. З 24 лютого люди дивилися переважно новини про війну. Втім, з часом тенденція пішла на спад — інформативний контент поступився розважальному. Чому так сталося та що зараз українці найактивніше дивляться на YouTube, розповів директор з монетизації контенту Starlight Digital Роман Балінський. Related video

— З 24 лютого стрічка трендів практично на 100% була наповнена новинами про війну. Але ці новини здебільшого були з російських YouTube-каналів. Ворожа пропаганда була готова до цього, адже їх контент насичував громадян України своїми наративами ще з 2014 року. Вони не цуралися ані накрутки трафіку, ані використання так званих ботоферм. Звісно, ми це бачили та зверталися до компанії Google. Спільними з українськими волонтерами і керівництвом країни зусиллями наразі заблоковано дуже багато таких каналів, а також вимкнена монетизація в росії, — зазначив Роман. — Після цього ситуація різко змінилась, і українці почали отримувати якісну та правдиву інформацію з надійних українських джерел. «Вічний батл батьків і дітей між мною і Лерою відбувався постійно»: Олександ Педан запустив освітній тревел «УніверCheck»

Водночас українські користувачі стали цікавитися розважальним контентом. Люди втомилися і потребували психологічного розвантаження.

— Користувачі почали активніше дивитися серіали та шоу. Більше того, попит на українське зріс і продовжує зростати. У січні ми створили канал «Українське кіно», де публікуємо серіали та фільми Starlight Media. Після початку війни цей канал показав зростання в 10 разів за переглядами, — розповів Балінський. — Також ми відновили публікацію архівного контенту, що дозволило підтримати активність під час відсутності прем’єр. Якщо ж говорити саме про Новий канал на YouTube, то глядачі обирають архівний розважальний контент та в коментарях подекуди питають про прем’єри улюблених проектів. У цей складний період дуже приємно бачити такі коментарі підтримки.