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Серіали та шоу: що українці дивляться на YouTube під час війни

Що українці дивляться на YouTube під час війни

Люди втомилися від безперервного потоку важких новин та дедалі активніше цікавляться розважальним контентом, щоб психологічно розвантажитися

Після повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну тренди YouTube різко змінилися. З 24 лютого люди дивилися переважно новини про війну. Втім, з часом тенденція пішла на спад — інформативний контент поступився розважальному. Чому так сталося та що зараз українці найактивніше дивляться на YouTube, розповів директор з монетизації контенту Starlight Digital Роман Балінський.

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Що українці дивляться на YouTube під час війни

— З 24 лютого стрічка трендів практично на 100% була наповнена новинами про війну. Але ці новини здебільшого були з російських YouTube-каналів. Ворожа пропаганда була готова до цього, адже їх контент насичував громадян України своїми наративами ще з 2014 року. Вони не цуралися ані накрутки трафіку, ані використання так званих ботоферм. Звісно, ми це бачили та зверталися до компанії Google. Спільними з українськими волонтерами і керівництвом країни зусиллями наразі заблоковано дуже багато таких каналів, а також вимкнена монетизація в росії, — зазначив Роман. — Після цього ситуація різко змінилась, і українці почали отримувати якісну та правдиву інформацію з надійних українських джерел.

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Водночас українські користувачі стали цікавитися розважальним контентом. Люди втомилися і потребували психологічного розвантаження.

Що українці дивляться на YouTube під час війни

— Користувачі почали активніше дивитися серіали та шоу. Більше того, попит на українське зріс і продовжує зростати. У січні ми створили канал «Українське кіно», де публікуємо серіали та фільми Starlight Media. Після початку війни цей канал показав зростання в 10 разів за переглядами, — розповів Балінський. — Також ми відновили публікацію архівного контенту, що дозволило підтримати активність під час відсутності прем’єр. Якщо ж говорити саме про Новий канал на YouTube, то глядачі обирають архівний розважальний контент та в коментарях подекуди питають про прем’єри улюблених проектів. У цей складний період дуже приємно бачити такі коментарі підтримки.

До слова, тепер кожен охочий може долучитися до спільноти Нового каналу! Спеціальні іконки, емодзі, шпалери та згадування у відео — все це можна отримати, ставши спонсором YouTube-каналу Нового за посиланням.

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