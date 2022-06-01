Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 1 червня

Сьогодні, 1 червня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 1 червня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

Який сьогодні день – 1 червня

1 червня — 98-й день війни Росії проти України. 152-й день року.

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Який сьогодні день – 1 червня: національні свята

Україна : День захисту дітей (зазначається щорічно згідно з Указом Президента № 568/98 від 30.05.1998)

: День захисту дітей (зазначається щорічно згідно з Указом Президента № 568/98 від 30.05.1998) Самоа: Національне свято Незалежної держави, День Незалежності (1962)

Національне свято Незалежної держави, День Незалежності (1962) Туніс : День Перемоги чи День Конституції (1959)

: День Перемоги чи День Конституції (1959) Вірменія: День захисту прав дітей

День захисту прав дітей Монголія : День матері та дитини

: День матері та дитини Палау: День президента

День президента Бенін: Державний день дерев.

Державний день дерев. Мексика: Національний день моря.

Національний день моря. Камбоджа: Національний день посадки дерев.

Національний день посадки дерев. США: День штату Кентуккі (1792), День штату Теннессі (1796), Національний день кексу з лісовими горіхами.

Події 1 червня у світі

Щорічно – День захисту дітей

– День захисту дітей 794 – король Карл Великий відмовився підкоритися рішенням VIII Вселенського собору 787 року, що стосувалися поклоніння іконам – на соборі франкських богословів, що відбувався у Франкфурті-на-Майні, він утвердив свою незалежність від Візантії, незважаючи на те, що це йшло наперекір. I.

– король Карл Великий відмовився підкоритися рішенням VIII Вселенського собору 787 року, що стосувалися поклоніння іконам – на соборі франкських богословів, що відбувався у Франкфурті-на-Майні, він утвердив свою незалежність від Візантії, незважаючи на те, що це йшло наперекір. I. 1475 – османський флот під командою великого візира та капудана-паші Гедік Ахмеда розпочав облогу Кафи.

– османський флот під командою великого візира та капудана-паші Гедік Ахмеда розпочав облогу Кафи. 1494 – у казначейських звітах Королівства Шотландія зафіксовано першу письмову згадку про шотландський віскі. Винокуром був чернець Джон Кор.

– у казначейських звітах Королівства Шотландія зафіксовано першу письмову згадку про шотландський віскі. Винокуром був чернець Джон Кор. 1533 – коронована Ганна Болейн, нова дружина англійського короля Генріха VIII.

– коронована Ганна Болейн, нова дружина англійського короля Генріха VIII. 1652 – почалася битва під Батогом між союзною армією Війська Запорізького та Кримського Ханства під проводом Богдана Хмельницького проти війська Речі Посполитої під командуванням Мартина Каліновського. Було однією з важливих подій у ході Хмельниччини та завершилося перемогою союзників.

– почалася битва під Батогом між союзною армією Війська Запорізького та Кримського Ханства під проводом Богдана Хмельницького проти війська Речі Посполитої під командуванням Мартина Каліновського. Було однією з важливих подій у ході Хмельниччини та завершилося перемогою союзників. 1831 – під час дослідження Арктики англійський мандрівник Джеймс Кларк виявив місцезнаходження Північного магнітного полюса Землі.

– під час дослідження Арктики англійський мандрівник Джеймс Кларк виявив місцезнаходження Північного магнітного полюса Землі. 1845 – зафіксований рекордний по дальності переліт домашнього голуба – він подолав відстань завдовжки 11 тисяч кілометрів (Намібія-Лондон) за 55 днів.

– зафіксований рекордний по дальності переліт домашнього голуба – він подолав відстань завдовжки 11 тисяч кілометрів (Намібія-Лондон) за 55 днів. 1893 – у Берліні відбулася прем’єра опери Дж. Верді “Фальстаф”.

– у Берліні відбулася прем’єра опери Дж. Верді “Фальстаф”. 1919 – розпочався загальний наступ військ Армії УНР на протибільшовицькому фронті.

– розпочався загальний наступ військ Армії УНР на протибільшовицькому фронті. 1935 – у Великобританії введено номерні знаки до автомобілів та обов’язкове складання іспитів на водійські права.

– у Великобританії введено номерні знаки до автомобілів та обов’язкове складання іспитів на водійські права. 1938 – у США вийшов 1-е число журналу коміксів “Action Comics”, в якому з’явився знаменитий нині Супермен. Авторами коміксу були Джеррі Сігел і художник Джо Шустер, а за сюжетну основу взято біблійну легенду про Мойсея, батьки якого, щоб урятувати життя синові, були змушені підкинути його чужим людям. Перша новела коміксу розповідала про народження маленького хлопця на ім’я Кал-Ел на планеті Криптон, якого незадовго до вибуху планети відправили ракетою на Землю. Перші екземпляри Action Comics коштували 10 центів, а в 1995 році на аукціоні за них давали вже по 75 тисяч доларів.

– у США вийшов 1-е число журналу коміксів “Action Comics”, в якому з’явився знаменитий нині Супермен. Авторами коміксу були Джеррі Сігел і художник Джо Шустер, а за сюжетну основу взято біблійну легенду про Мойсея, батьки якого, щоб урятувати життя синові, були змушені підкинути його чужим людям. Перша новела коміксу розповідала про народження маленького хлопця на ім’я Кал-Ел на планеті Криптон, якого незадовго до вибуху планети відправили ракетою на Землю. Перші екземпляри Action Comics коштували 10 центів, а в 1995 році на аукціоні за них давали вже по 75 тисяч доларів. 1943 – над Біскайською затокою німці збили літак, у якому, на їхню думку, з Лісабона до Лондона летів британський прем’єр Вінстон Черчілль. Насправді це був звичайний цивільний літак, всі пасажири якого загинули, включаючи британського актора Леслі Говарда, знаменитого виконавця ролі Ешлі Вілкіса у фільмі «Звіяні вітром».

– над Біскайською затокою німці збили літак, у якому, на їхню думку, з Лісабона до Лондона летів британський прем’єр Вінстон Черчілль. Насправді це був звичайний цивільний літак, всі пасажири якого загинули, включаючи британського актора Леслі Говарда, знаменитого виконавця ролі Ешлі Вілкіса у фільмі «Звіяні вітром». 1946 – за вироком трибуналу в Бухаресті страчено пронацистський диктатор Королівства Румунія (1940-1944) генерал Іон Антонеску.

– за вироком трибуналу в Бухаресті страчено пронацистський диктатор Королівства Румунія (1940-1944) генерал Іон Антонеску. 1958 – під час політичної кризи, пов’язаної із повстанням в Алжирі, Шарль де Голль став прем’єр-міністром Франції. Герой 2-ої Світової війни та лідер впливової політичної партії, де Голль вважався єдиною особою, здатною консолідувати французьке суспільство. Він отримав повноваження керувати країною протягом 6 місяців за допомогою виданих ним декретів, ініціював ухвалення нової конституції, і в грудні 1958 р. був обраний президентом П’ятої Республіки. За наступні 10 років де Голль надав незалежність Алжиру, започаткував французьку атомну програму, відновив міжнародну роль Франції як самостійної політичної сили. Але заворушення та страйки 1968 р. різко знизили популярність де Голля та у квітні 1969 р. 79-річний президент пішов у відставку.

– під час політичної кризи, пов’язаної із повстанням в Алжирі, Шарль де Голль став прем’єр-міністром Франції. Герой 2-ої Світової війни та лідер впливової політичної партії, де Голль вважався єдиною особою, здатною консолідувати французьке суспільство. Він отримав повноваження керувати країною протягом 6 місяців за допомогою виданих ним декретів, ініціював ухвалення нової конституції, і в грудні 1958 р. був обраний президентом П’ятої Республіки. За наступні 10 років де Голль надав незалежність Алжиру, започаткував французьку атомну програму, відновив міжнародну роль Франції як самостійної політичної сили. Але заворушення та страйки 1968 р. різко знизили популярність де Голля та у квітні 1969 р. 79-річний президент пішов у відставку. 1961 – сингл Елвіса Преслі “Surrender” вийшов на перший рядок британського хіт-параду.

– сингл Елвіса Преслі “Surrender” вийшов на перший рядок британського хіт-параду. 1964 – гурт The Beatles випустив сингл “Sweet Georgia Brown”/”Take Out Some Insurance On Me Baby.”

– гурт The Beatles випустив сингл “Sweet Georgia Brown”/”Take Out Some Insurance On Me Baby.” 1967 – диск The Beatles «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band став «золотим» у Великій Британії та США і вийшов на першу позицію у хіт-парадах цих країн (у США він протримався у лідерах 19 тижнів, у Великій Британії — 27). Згодом «Sgt. Pepper’s» отримав чотири нагороди «Греммі».

– диск The Beatles «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band став «золотим» у Великій Британії та США і вийшов на першу позицію у хіт-парадах цих країн (у США він протримався у лідерах 19 тижнів, у Великій Британії — 27). Згодом «Sgt. Pepper’s» отримав чотири нагороди «Греммі». 1969 – у Канаді на радіо та телебаченні заборонено рекламу тютюнових виробів.

– у Канаді на радіо та телебаченні заборонено рекламу тютюнових виробів. 1980 – розпочав роботу перший цілодобовий інформаційний канал Cable News Network (CNN), який, за словами його власника Теда Тернера, буде в ефірі «до кінця світу».

– розпочав роботу перший цілодобовий інформаційний канал Cable News Network (CNN), який, за словами його власника Теда Тернера, буде в ефірі «до кінця світу». 1981 – вийшов альбом Джорджа Гаррісона “Somewhere in England”.

– вийшов альбом Джорджа Гаррісона “Somewhere in England”. 1988 – президент США Рональд Рейган та радянський лідер Михайло Горбачов обмінялися у Москві ратифікаційними документами за договором про скорочення ядерних ракет середнього радіусу дії, підписаного у грудні 1987 року.

– президент США Рональд Рейган та радянський лідер Михайло Горбачов обмінялися у Москві ратифікаційними документами за договором про скорочення ядерних ракет середнього радіусу дії, підписаного у грудні 1987 року. 1990 – на екрани США вийшов фільм «Згадати все» за участю Арнольда Шварценеггера.

– на екрани США вийшов фільм «Згадати все» за участю Арнольда Шварценеггера. 1990 – у Вашингтоні президент США Джордж Буш та радянський лідер Михайло Горбачов підписали договір про припинення виробництва хімічної зброї та скорочення вже існуючих її арсеналів.

Як православне (церковне) свято сьогодні

1 червня – День пам’яті священномученика Патрикія, єпископа Прусського.

День ангела сьогодні – 1 червня

День ангела (именины) сегодня празднуют: Андронік, Юнія, Євдокія, Єфросинія, Степан (Стефан).

Прикмети на 1 червня:

Якщо у перші дні червня дощ, то цілий місяць буде сухим.

Треба сіяти овес, коли листок дуба розгорнеться в заяче вухо.

На дубі лист у п’ятак – бути і затятому так.

Ворони дзьобами в один бік сідають – до сильного вітру.

Багато рос в червні – до родючості, а часті тумани – до великої кількості грибів.

Якщо ночі теплі, то буде хороший урожай.

Півні заспівали вдень – незабаром дощ піде.

Квіти дуже пахнуть – до дощу.

Сни, побачені цього дня, обіцяють благополуччя.

Що не можна робити 1 червня

Не можна лаятись, сваритися і бажати комусь зла;

Не можна ображати нікого, а також думати про негатив;

Не можна ходити босоніж по росі;

Не можна займатися тяжкою фізичною працею;

Не можна проводити масштабне прибирання.

Фото: IStock