Як відмити скотч від скла? Ми знайшли для тебе найпростіші способи зі змивання скотчу з вікон. Також читай, як правильно зняти скотч, щоб змивати було простіше.
За час повномасштабної війни, яку росія розпочала проти України, ледь не кожен українець вже встиг убезпечити свою домівку. Зокрема, багато хто заклеїв свої вікна скотчем, щоб у разі руйнування вікна уламки скла не нашкодили людям у приміщенні. З точки зору безпеки, заклеювати вікна скотчем зараз – це правильне рішення. Наголошуємо, що знімати скотч з вікон ще рано. Але на майбутнє розповідаємо, як правильно видалити скотч зі скла та відтерти сліди від нього.
Як правильно знімати скотч зі скляної поверхні?
Аби не мучитися з залишками клею від скотчу на вікнах, радимо оволодіти правильною технікою його видалення. Не потрібно здирати скотч зі скла, тягнучи його вгору. Це буде потребувати зайвих зусиль, а увесь клей залишиться на поверхні. Краще відклейте маленький клаптик скотчу знизу чи збоку (залежить від того, як ви заклеювали вікна) та натягуйте скотч на себе, ніби розтягуючи його. Таким чином клей не буде залишатися на склі.
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Як відмити скотч від скла?
Ще раз наголошуємо, що знімати скотч з вікон в Україні ще зарано!