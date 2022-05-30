IT-компанія Geniusee запустила мобільний додаток для взаємодопомоги «Бандеролька»

Війна в нашій країні показала нам, наскільки ми відкриті та небайдужі: люди готові допомагати одне одному. Масштаб потреб варіюється від допомоги з покупками продуктів для сусідів старшого віку, до збору коштів на амуніцію чи елетро-генератори.

Тож компанія Geniusee створила додаток, гасло якого – «Взаємодопомога тут». Саме таку місію має додаток «Бандеролька»: поєднувати між собою людей, у яких є потреби, з тими, хто може допомогти їх задовольнити. Водночас ті, хто хочуть допомагати, можуть самі обрати як формат допомоги, так кількість часу, яку готові приділити волонтерству.

Опис проблеми

Щодня у Телеграм-каналах та Фейсбук-спільнотах з’являються сотні прохань про допомогу чи звісток про можливість допомогти. Деякі запити часом виконують декілька людей паралельно, дублюючи роботу, тоді як інші залишаються поза увагою та «губляться» між новинами, особистими повідомленнями та десятками інших сповіщень.

Пропоноване рішення

Компанія запропонувала і волонтерам, і тим, кому потрібна допомога окрему соціальну мережу для налагодження ефективної взаємодії. Додаток «Бандеролька» дозволяє кожному мати водночас обидві ролі: як людини, яка шукає будь-якої допомоги, так і людини, яка може її надати.

Опис функціоналу

Для використання додатку потрібно зареєструватися, вказавши у профілі номер телефону та фото.

«Бандеролька» дозволяє тим, хто шукає допомогу, створювати окремі запити на кожну потребу. Кожен запит можна категоризувати типом потреби, проілюструвати зображенням та локалізувати за геотегом. В такий спосіб волонтери, які перебувають в будь-якому регіоні України, зможуть бачити ті запити, які актуальні для їхньої області чи обласного центру. Для створення запиту про допомогу, потрібно заповнити його назву, опис, за необхідності додати фото, та опублікувати. Тим, хто хоче допомогти і стати волонтером, потрібно обрати саме той запит, який вони мають можливість виконати, профільртувавши всі запити за геолокацією та категорією. Далі натиснути «Прийняти запит» та уточнити у автора запиту про деталі, подзвонивши за номером телефону. Якщо співпраця можлива та успішна – автор запиту позначає його як «виконаний». Якщо співпраця неможлива, автор скасовує заявку волонтера на виконання запиту, та чекає наступної взаємодії.

Технічні дані

Команда, що створювала додаток складається з 4 програмістів (iOS-розробник, Android-розробник, Backend-розробник (node.js), DevOps), тестувальника, дизайнера, проектного менеджера та контент-менеджера. Розробка додатку тривала один місяць. Додаток зараз виконує свою функцію, навіть будучи в першій ітерації. Далі його чекають регулярні покращення та розширення функціоналу. «Бандеролька» дозволить налагодити пряму і безпосередню взаємодію між тими, хто потребує допомоги, та тими, хто може її надати.