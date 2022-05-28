Як відмити скотч від скла? Ми знайшли для тебе найпростіші способи зі змивання скотчу з вікон. Також читай, як правильно зняти скотч, щоб змивати було простіше.

За час повномасштабної війни, яку росія розпочала проти України, ледь не кожен українець вже встиг убезпечити свою домівку. Зокрема, багато хто заклеїв свої вікна скотчем, щоб у разі руйнування вікна уламки скла не нашкодили людям у приміщенні. З точки зору безпеки, заклеювати вікна скотчем зараз – це правильне рішення. Наголошуємо, що знімати скотч з вікон ще рано. Але на майбутнє розповідаємо, як правильно видалити скотч зі скла та відтерти сліди від нього.

Як правильно знімати скотч зі скляної поверхні?

Аби не мучитися з залишками клею від скотчу на вікнах, радимо оволодіти правильною технікою його видалення. Не потрібно здирати скотч зі скла, тягнучи його вгору. Це буде потребувати зайвих зусиль, а увесь клей залишиться на поверхні. Краще відклейте маленький клаптик скотчу знизу чи збоку (залежить від того, як ви заклеювали вікна) та натягуйте скотч на себе, ніби розтягуючи його. Таким чином клей не буде залишатися на склі.

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Як відмити скотч від скла?

Содовий розчин. Розчиніть 4 столових ложки соди у склянці води. Візьміть ганчірку та ретельно змочіть усе скло цим розчином. Потім візьміть губку, також намочіть її содовим розчином та протріть залишки клею від скотчу, після вимийте вікно звичайною водою. Рослинна олія. Візьміть ватний диск, змочіть його в олії та потріть скло. Залиште скло в олії на 15 хвилин та протріть губкою. Потім змийте олію засобом для миття посуду. Розчинник. Аби прибрати залишки клею від скотчу зі скла, можна використати ацетон або бензин. Попереджаємо, що цей спосіб має свої недоліки – запах, а у випадку з бензином ще й ціна. Але якщо ви все ж оберете його, то технологія така. Змочіть губку в ацетоні або бензині та протріть сліди від клею. Потім ще раз потріть місце від скотчу водою. Обов’язково відчиняйте вікна. Нашатирний спирт. Змочіть губку у нерозведеному спирті та потріть залишки клею від скотчу. Робіть це у рукавичках та з відчиненими вікнами через запах нашатирного спирту.

Ще раз наголошуємо, що знімати скотч з вікон в Україні ще зарано!