Новий канал>Новини

Сергій Притула вперше показав обличчя маленької дочки Стефанії (ФОТО)

Сергій Притула вперше показав маленьку дочку Стефанію (ФОТО)

Ведучий Нового каналу, засновний волонтерського фонду Сергій Притула поділився неймовірно ніжним фото однорічної дочки Стефанії. 

«Стефанія Сергіївна запрошує вас долучатись до нашої акції», – підписав фото Сергій.

Сергій Притула вперше показав маленьку дочку Стефанію (ФОТО)

За посиланням, яке залишив під постом Притула, офіційна сторінка для донатів Kalush Orchestra&Serhiy Prytula for Ukrainian Army: можна «кинути грошей» у трендову рожеву панамку Олега Псюка та взяти участь у  NFT акціоном, лотом в якому виступає скляний мікрофон «Євробачення», приз, який Kalush Orchestra завоювали для України на пісенному конкурсі.

Сергій Притула вперше показав маленьку дочку Стефанію (ФОТО)

«Ми назвали доньку Стефанією ще до того, як це стало трендом. 25.05.2021. Але ніде правди діти, Kalush офіційна сторінка додали імені нових барв та сенсів!», – відповів Сергій Притула на коментарі стосовно імені донечки.

новини нк новости
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь