Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 27 травня

Сьогодні, 27 травня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 27 травня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.
Який сьогодні день – 27 травня
27 травня — 93-й день війни рф проти України, 147-й день року.
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Який сьогодні день – 27 травня: національні свята
- Киргизстан: День бібліотек.
- Японія: День військово-морського флоту.
- Нігерія: День захисту дітей.
- Нікарагуа: День збройних сил.
- Болівія: День матері.
- Перу: День мови корінних народів. (Día del Idioma Nativo).
- Франція: Національний день опору.
- Гваделупа, Сен-Бартельмі, Сен-Мартен (Франція): День скасування рабства.
Події 27 травня у світі
- 1753 — завершене будівництво Андріївської церкви в Києві.
- 1821 — заснована Миколаївська астрономічна обсерваторія.
- 1895 — англійський винахідник Бірт Акрес запатентував кінопроєктор.
- 1900 — на парламентських виборах у Бельгії вперше у світі була випробувана система пропорційного представництва.
- 1916 — президент США Вудро Вільсон закликав після Першої світової війни створити Лігу Націй.
- 1921 — Афганістан оголосив про свою незалежність.
- 1926 — в штаті Міссурі споруджено пам’ятник Гекльберрі Фіну й Тому Соєру.
- 1930 — Річард Дрю запатентував «прозору целофанову липку стрічку» — скотч. Новинку спочатку використовували для захисту скла автомашини під час фарбування кузова.
- 1933 — відбулася прем’єра мультфільму Волта Діснея «Три поросяти».
- 1934 — в СРСР введено звання «заслужений майстер спорту».
- 1937 — у Сан-Франциско урочисто відкрився міст над протокою Золоті Ворота — один із найкрасивіших у світі.
- 1944 — в Парижі відбулася прем’єра спектаклю Жана-Поля Сартра «Виходу немає»
- 1950 — теледебют Френка Синатри на каналі «NBC». Він виступав разом з коміком Бобом Гоупом
- 1973 — СРСР приєднався до Всесвітньої конвенції з авторського права, ухваленої в Женеві 1952 р.
- 1977 — затвердили останній варіант Державного гімну СРСР, що проіснував до розпаду Союзу (1991).
- 1988 — в СРСР прийняли закон про кооперацію.
- 1993 — набрала чинності поправка до Кримінального кодексу РФ, що скасовує кримінальне покарання за добровільні гомосексуальні стосунки між повнолітніми людьми.
- 1994 — Олександр Солженіцин повернувся в Росію через 20 років після вигнання.
- 2002 — музикант Алан Паркер став лицарем і може додавати до свого імені приставку «сер».
- 2009 — на базі Національного авіаційного університету створено Інститут Аеронавігації.
- 2015 — прокуратури Швейцарії та США арештували 7 вищих посадовців ФІФА та загалом 14 осіб — по звинуваченню у корупції, рекеті, шахрайстві та відмиванні грошей
День ангела сьогодні – 27 травня
День ангела (іменини) сьогодні святкують: Олександр, Іван, Леонтій, Макар, Максим, Марк, Микита, Петро, Яків та Ян.
Прикмети на 27 травня:
- Якщо погода хороша, то урожай огірків буде хороший.
- Якщо вранці холодно і похмуро, а до вечора прояснилося, то огірки ще рано садити.
- Ранні ластівки – до гарної погоди.
- Холодний день сьогодні – до холодного літа.
Що не можна робити 27 травня
- Не можна сваритися і лаятися матом, категорично не можна займатися рукоприкладством.
- Не можна повертатися додому з половини шляху.
- За столом не варто обговорювати важливі питання, інакше ваші плани зруйнуються.
Фото: IStock