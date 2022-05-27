Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 27 травня

Сьогодні, 27 травня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 27 травня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

Який сьогодні день – 27 травня

27 травня — 93-й день війни рф проти України, 147-й день року.

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Який сьогодні день – 27 травня: національні свята

Киргизстан: День бібліотек.

День бібліотек. Японія: День військово-морського флоту.

День військово-морського флоту. Нігерія: День захисту дітей.

День захисту дітей. Нікарагуа : День збройних сил.

: День збройних сил. Болівія : День матері.

: День матері. Перу: День мови корінних народів. (Día del Idioma Nativo).

День мови корінних народів. (Día del Idioma Nativo). Франція: Національний день опору.

Національний день опору. Гваделупа, Сен-Бартельмі, Сен-Мартен (Франція): День скасування рабства.

Події 27 травня у світі

1753 — завершене будівництво Андріївської церкви в Києві.

— завершене будівництво Андріївської церкви в Києві. 1821 — заснована Миколаївська астрономічна обсерваторія.

— заснована Миколаївська астрономічна обсерваторія. 1895 — англійський винахідник Бірт Акрес запатентував кінопроєктор.

— англійський винахідник Бірт Акрес запатентував кінопроєктор. 1900 — на парламентських виборах у Бельгії вперше у світі була випробувана система пропорційного представництва.

— на парламентських виборах у Бельгії вперше у світі була випробувана система пропорційного представництва. 1916 — президент США Вудро Вільсон закликав після Першої світової війни створити Лігу Націй.

— президент США Вудро Вільсон закликав після Першої світової війни створити Лігу Націй. 1921 — Афганістан оголосив про свою незалежність.

— Афганістан оголосив про свою незалежність. 1926 — в штаті Міссурі споруджено пам’ятник Гекльберрі Фіну й Тому Соєру.

— в штаті Міссурі споруджено пам’ятник Гекльберрі Фіну й Тому Соєру. 1930 — Річард Дрю запатентував «прозору целофанову липку стрічку» — скотч. Новинку спочатку використовували для захисту скла автомашини під час фарбування кузова.

— Річард Дрю запатентував «прозору целофанову липку стрічку» — скотч. Новинку спочатку використовували для захисту скла автомашини під час фарбування кузова. 1933 — відбулася прем’єра мультфільму Волта Діснея «Три поросяти».

— відбулася прем’єра мультфільму Волта Діснея «Три поросяти». 1934 — в СРСР введено звання «заслужений майстер спорту».

— в СРСР введено звання «заслужений майстер спорту». 1937 — у Сан-Франциско урочисто відкрився міст над протокою Золоті Ворота — один із найкрасивіших у світі.

— у Сан-Франциско урочисто відкрився міст над протокою Золоті Ворота — один із найкрасивіших у світі. 1944 — в Парижі відбулася прем’єра спектаклю Жана-Поля Сартра «Виходу немає»

— в Парижі відбулася прем’єра спектаклю Жана-Поля Сартра «Виходу немає» 1950 — теледебют Френка Синатри на каналі «NBC». Він виступав разом з коміком Бобом Гоупом

— теледебют Френка Синатри на каналі «NBC». Він виступав разом з коміком Бобом Гоупом 1973 — СРСР приєднався до Всесвітньої конвенції з авторського права, ухваленої в Женеві 1952 р.

— СРСР приєднався до Всесвітньої конвенції з авторського права, ухваленої в Женеві 1952 р. 1977 — затвердили останній варіант Державного гімну СРСР, що проіснував до розпаду Союзу (1991).

— затвердили останній варіант Державного гімну СРСР, що проіснував до розпаду Союзу (1991). 1988 — в СРСР прийняли закон про кооперацію.

— в СРСР прийняли закон про кооперацію. 1993 — набрала чинності поправка до Кримінального кодексу РФ, що скасовує кримінальне покарання за добровільні гомосексуальні стосунки між повнолітніми людьми.

— набрала чинності поправка до Кримінального кодексу РФ, що скасовує кримінальне покарання за добровільні гомосексуальні стосунки між повнолітніми людьми. 1994 — Олександр Солженіцин повернувся в Росію через 20 років після вигнання.

— Олександр Солженіцин повернувся в Росію через 20 років після вигнання. 2002 — музикант Алан Паркер став лицарем і може додавати до свого імені приставку «сер».

— музикант Алан Паркер став лицарем і може додавати до свого імені приставку «сер». 2009 — на базі Національного авіаційного університету створено Інститут Аеронавігації.

— на базі Національного авіаційного університету створено Інститут Аеронавігації. 2015 — прокуратури Швейцарії та США арештували 7 вищих посадовців ФІФА та загалом 14 осіб — по звинуваченню у корупції, рекеті, шахрайстві та відмиванні грошей

День ангела сьогодні – 27 травня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Олександр, Іван, Леонтій, Макар, Максим, Марк, Микита, Петро, Яків та Ян.

Прикмети на 27 травня:

Якщо погода хороша, то урожай огірків буде хороший.

Якщо вранці холодно і похмуро, а до вечора прояснилося, то огірки ще рано садити.

Ранні ластівки – до гарної погоди.

Холодний день сьогодні – до холодного літа.

Що не можна робити 27 травня

Не можна сваритися і лаятися матом, категорично не можна займатися рукоприкладством.

Не можна повертатися додому з половини шляху.

За столом не варто обговорювати важливі питання, інакше ваші плани зруйнуються.

Фото: IStock