Сергій Притула та Олександр Педан подарували свої голоси персонажам анімації «Поганці»

Зірки стали частиною мульта про пограбування від DreamWorks

Ведучі Нового каналу Сергій Притула та Олександр Педан озвучили персонажів захопливої анімаційної пригоди «Поганці».

П’ятеро дуже поганих героїв вирішують здійснити пограбування, яке має увійти в історію. Фільм заснований на популярній серії дитячих книг, написаних Аароном Блабеєм.

Сергій Притула подарував свій голос персонажу Пану Вовчуку. Цей харизматичний, імпульсивний ватажок банди і джентльмен-злодій виділяється на тлі інших поганців своєрідною самобутністю та милою чарівністю. Проте за репутацією Великого Поганого Вовка ховається щирий оптиміст, який обожнює виклики й не може встояти перед новими пригодами. Глибоко в душі Вовчик насправді не той, ким здається. І хоча все життя ніс образ лихого поганця, він вірить, що колись йому вдасться знайти своє місце в суспільстві.

А ось Олександр Педан озвучив персонажа Мармелада. Ця надзвичайно зарозуміла, але неймовірно чарівна морська свинка є лауреатом премії «Добрий самарянин» (Нобелівська премія за добро). Саме Мармелад бере поганців під своє крило, щоб допомогти їхній добрій стороні вирватися назовні.

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Також у дубляжі анімації взяли участь український співак Артем Пивоваров, телеведучі Лілія Ребрик та Іванна Онуфрійчук.

Прем’єра анімаційної комедії «Поганці» з дубляжем від Сергія Притули та Олександра Педана відбудеться вже сьогодні, 26 травня 2022 року. Поспішайте в кіно!