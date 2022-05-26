Навчання під час війни: портал для українців про вступ до ВНЗ та іншу корисну інформацію

В Україні запустили портал «Навчання під час війни». Він був створений «Освіторією» у партнерстві з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) і Міністерства освіти і науки України.

ТОП-5 онлайн-сервісів для дистанційного навчання

На сайті можна ознайомитися з актуальною інформацією та знайти відповіді на найпоширеніші питання про освіту в Україні та за кордоном. За допомогою ресурсу «Навчання під час війни» можна знайти дитячий садочок для дитини, зареєструвати школяра на дистанційне навчання онлайн, скласти Державну підсумкову атестацію для випускників та ознайомитися з інформацію для абітурієнтів щодо вступу в Україні та за кордоном. Окрім цього, на сайті розповідають про психологічну підтримку та безкоштовні медичні послуги для батьків і дітей, а ще програми грошової допомоги.

Сайт «Навчання під час війни» є безкоштовним та постійно оновлюється.