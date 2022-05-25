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Військова служба та розлучення: як змінилося життя актора «Перших ластівок»

Як змінилося життя актора Перших ластівок

Зірка серіалу Нового каналу Максим Самчик вніс зміни в своє особисте життя

Кожна історія рано чи пізно добігає кінця. Так сталося й зі шлюбом Максима Самчика — актора серіалу Нового каналу «Перші ластівки». Після шести років стосунків він розлучився з акторкою Ангеліною Трандафіловою, зіркою серіалу «Новенька».

Зірка «Перших ластівок», який служить у ЗСУ, одружився (ФОТО)

— Ми багато що пережили за цей час. Змінилися, виросли разом. Я багато що для себе зрозуміла та відкрила. Усвідомила, яка я, якою можу бути й на що здатна, — розповіла Ангеліна. — Ми разом пройшли уроки, які мали пройти, і тепер наші шляхи розходяться. На кожного чекає своя щаслива дорога вперед! Я вдячна за кожен момент нашого спільного життя, за кожну подію! Максим — моя близька людина, і такою залишиться. Неможливо взяти й вирізати зі свого життя людину. Та й не потрібно. Ми обоє — молоді, талановиті, красиві, вільні. Попереду на нас чекає щось прекрасне, найкраще. Я в цьому впевнена!

Актори почали зустрічатися у 2016 році. А в квітні 2020-го, у розпал карантину через пандемію COVID-19, одружилися. На жаль, їхній шлюб тривав лише два роки.

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