Як змінилося життя актора Перших ластівок

— Ми багато що пережили за цей час. Змінилися, виросли разом. Я багато що для себе зрозуміла та відкрила. Усвідомила, яка я, якою можу бути й на що здатна, — розповіла Ангеліна. — Ми разом пройшли уроки, які мали пройти, і тепер наші шляхи розходяться. На кожного чекає своя щаслива дорога вперед! Я вдячна за кожен момент нашого спільного життя, за кожну подію! Максим — моя близька людина, і такою залишиться. Неможливо взяти й вирізати зі свого життя людину. Та й не потрібно. Ми обоє — молоді, талановиті, красиві, вільні. Попереду на нас чекає щось прекрасне, найкраще. Я в цьому впевнена!