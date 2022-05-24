Сергій Притула – про сім’ю під час війни

Ведучий Нового каналу та волонтер розповів, де зараз перебувають його рідні, та поділився думками, на скільки часу затягнеться війна

Фонд Сергія Притули з першого дня війни, яку на території України розв’язала росія, робить неймовірні речі! Вони передають тонни вантажів гуманітарної допомоги для цивільних, десятки авто для військових, дістають залізних «пташок» та безліч необхідного потужного спорядження для ЗСУ. Все для того, аби наблизити перемогу нашої країни над агресором. Аби йому спокійно працювалося, Сергій Притула залишив своїх рідних у більш безпечному регіоні.

– Моя сім’я в Україні, але не в Києві. Це захід країни, – поділився він в інтерв’ю «Українській правді». – Я сказав дружині, щоб підшукала для дітей гуртки, на які вони ходили в Києві. Тому що це надовго. Дружина вже знайшла роботу там, де зараз живе. Діти ходять на гуртки. Все окей.

Притула припустив, що війна затягнеться на весь рік. А, можливо, і на наступний. А на запитання: «Коли перемога?» відповів лаконічно.

– Я не знаю, хто може дати відповідь на це запитання, крім Збройних сил України, – сказав Сергій. – І навіть вони залежать від низки обставин, щоб дати якусь відносно конкретну відповідь. А що ми можемо вважати нашою перемогою? А що ми можемо вважати російською поразкою? А що росіяни будуть вважати нашою поразкою, а що – своєю перемогою? Усі ці речі поки що не в одній системі координат і ніколи не будуть. Я не знаю, скільки це триватиме.