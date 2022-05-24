ПТСР: що це, у кого спостерігається, як допомогти близьким

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Хоча б раз за все життя ти чув(-ла) про посттравматичний стресовий розлад. Можливо, з розмов, новин, книг чи фільмів. Це серйозна психологічна проблема, яку треба лікувати, й виникнути вона може не тільки у військових.
У Міністерстві охорони здоров’я України розповіли, що таке ПТСР та як його лікувати.
Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) — це хронічне порушення психічного стану, що може розвинутися після травматичної події.
Цей синдром може сильно вплинути на життя людини, якщо вона не боротиметься з проблемою. Постраждати можуть різні сфери життя: робота, стосунки, здоров’я тощо.
Посттравматичний розлад з’являється у людей, що пережили неординарну ситуацію.
Це можуть бути:
ПТСР може і не з’явитися, це залежить від індивідуальної вразливості та стійкості організму кожної людини.
Тож, щоб діагностувати розлад, мало почути, що людина була на війні.
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Людина постійно думає про подію, навіть якщо не хоче. Це відбувається на підсвідомому рівні: сни, флешбеки, тригери.
Постраждалий(-ла) стають дуже роздратованими, їх легко вивести на конфлікт однією фразою. Мають постійну тривожність та порушення сну.
А також цей розлад може мати фізичне відображення: закрепи, нетравлення, гіпертонус м’язів чи тахікардія.
Передусім варто зрозуміти, що немає універсального протоколу для всіх. До кожного треба індивідуальний підхід.
З людьми, які мають посттравматичний розлад, повинні працювати професіонали, які точно знають, що робити.
Цей розлад можна лікувати медикаментозно і тільки за допомогою психотерапії. Але варто зазначити, що тільки ліки не допоможуть.
Всі свої страхи, проблеми й травми треба проговорювати й вирішувати з професіоналом. Тільки тоді можна досягнути результату. Зазвичай потрібно 8-10 сесій, що перемогти ПТСР.
Можна знайти групу підтримки з фахівцем та позбутися тригерів. Хоча від усіх позбутися не вийде, можна хоча б звести їх до мінімуму.
Медикаментозне лікування призначає лікар, якщо воно дійсно потрібне. У такому разі лікарі виписують антидепресанти. Якщо сильні проблеми зі сном, то снодійне. Всі ліки продаються за рецептом.
Те, що зараз відбувається в Україні, жахливо, в гарячих точках страждають люди. Це не зможе пройти безслідно ні в дорослих, ні в дітей.
Психологиня Яна Прокуда на своїй сторінці в Instagram розповіла, що треба робити, щоб зменшити ризики появи постстресового розладу.
Що треба робити: