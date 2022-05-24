«Прагнемо, аби молодь вступала саме в Україні»: Олександр Педан покаже проект про університети

Телеведучий разом із командою комунікаційного агентства «pedan|buro» вирішив все ж випустити проект «УніверСheck», який знімали до війни. За ідеєю, Олександр з донькою-випускницею Лєрою вирушають в освітню подорож містами України задля пошуку університету мрії.

На початку весни на YouTube-каналі Олександра Педана мав вийти освітній проект «УніверСheck». Його мета – познайомити абітурієнтів з українськими вишами, розповісти про їхні переваги та недоліки й загалом про можливості для молоді у різних містах України. Але війна змінила плани та посіяла сумніви у команди щодо доцільності проекту.

– Як і всі українці, ми не розуміли, що буде завтра, не кажучи вже про вступну кампанію, яка мала б розпочатися через кілька місяців. Тому вагалися, чи варто загалом видавати проект в ефір, – зізнається Олександр Педан, телеведучий і співзасновник комунікаційного агентства «рedan|buro». – Але згодом усвідомили, що «УніверСheck» сьогодні більш ніж потрібний. Ми прагнемо, аби молодь залишалася і вступала саме в Україні. Світ зараз дає багато можливостей, але наша молодь – наше майбутнє, і воно потрібне нам тут.

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До війни команда проекту побувала у десятьох обласних центрах України, серед них найболючіші сьогодні Маріуполь, Харків, Одеса, Суми.

– Деяких університетів фізично вже немає, деякі пошкоджені. Але є люди! Люди, які готові продовжувати працювати, навчати. Це стало додатковою причиною, щоби попри все випускати «УніверСheck», – каже Олександр Педан. – Міста, які на цей момент окуповані або в яких ведуться бойові дії, ми теж покажемо. Це скоріше будуть випуски-реквієм. А розпочнемо проект ми із міст, які стали прихистком для людей з усієї країни та університетів, у яких готові приймати студентів.

Загалом проект розгляне університети з різних сторін – з точки зору навчання, дозвілля, логістики, роботи для молоді тощо. Олександр оцінюватиме виші по-батьківськи, а тому буде прискіпливим до якості освіти. А його 17-річна донька Лера більше уваги приділятиме умовам проживання у гуртожитках і позаурочним заняттям.

– Для мене, як для майбутньої першокурсниці, важливо також, якою буде моя кімната в гуртожитку, скільки часу доведеться витрачати на дорогу, чи є можливість розвиватися поза університетом і де тусити з друзями. Цієї інфи на офіційних ресурсах вишів не знайти, а в “УніверСheck” ми розглянули, – каже співведуча Олександра по проекту та його донька Лера Педан. – Також ми наповнили випуски інфою від Міністерства освіти щодо умов вступу. Вона актуальна та перевірена відповідно до сьогоднішніх умов.

Прем’єра проекту «УніверСheck» – уже на 31 травня на YouTube-каналі Олександра Педана.