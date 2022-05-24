Безкоштовні застосунки для вивчення польської мови на андроїд і айфон

Безкоштовний додаток з вивчення польської мови називається eTutor

Це проєкт створений українцями для українців :

мобільний додаток, в якому навчаєшся тоді, коли маєш час і бажання;

без стресу, без викладача, без зобов’язань – достатньо мати доступ до інтернету;

короткі заняття, на яких дуже швидко вивчиш основи польської мови;

система розумних повторень, які гарантують ефективне запам’ятовування слів і зворотів;

діалоги і звукові файли, завдяки яким навчишся розуміти польську мову на слух;

практична інформація, яка допоможе пристосуватись в Польщі.

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Проект створюють українські полоністи – переселенка із Ірпеня Ольга та мешканець окупованого міста Херсон Андрій. Користуючись своїм багаторічним досвідом у навчанні польській мові, вони були ініціаторами утворення загальнодоступного застосунку, який надасть можливість вивчати мову необмеженій кількості людей у будь-якому місці та у будь-який час.