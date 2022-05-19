«Я з тобою»: відомі українські режисери, зірки Cirque du Soleil та Onuka об’єдналися заради дітей

Артисти цирку та знаменитості візьмуть участь у благодійному мультижанровому шоу «Я з тобою», щоб зібрати гроші для дітей, постраждалих від війни

Понад два місяці Україна протистоїть збройній агресії росії. За цей час ми довели всьому світу, що незламні. Є серед українців і маленькі герої – діти, в яких війна забрала мирне щасливе дитинство. Офіційно 226 дітей загинули, понад 643 були поранені. Безліч малечі хоч і не матимуть після війни фізичних шрамів, отримають поранення душі. Заради маленьких українців і їхнього щасливого майбутнього Hands Production об’єднує українських вокалістів, музикантів, хореографів та циркових артистів у мультижанровому благодійному шоу «Я з тобою». 1 червня, у Міжнародний день захисту дітей, на одній сцені зійдуться Onuka, Pianoбой, гурт Probass&Hardi, який змусив усіх українців наспівувати «Доброго вечора, ми з України», артисти Cirque du Soleil Анатолій Залевський та Оксана Пилипчук, чотириразова чемпіонка світу з танців на пілоні Наталія Татаринцева, одна з найгнучкіших людей світу, рекордсменка «Книги світових рекордів Гіннеса» Руслана Крутась та інші артисти світового рівня.

– Для нас надзвичайно важливо було зробити мультижанрове шоу «Я з тобою» в Україні, щоб дати можливість дітям відчути – тут, удома, про них є кому піклуватися, тут є ті, хто оберігатиме їх і робитиме все заради їхнього щастя. Ми на варті, ми не залишимо їх,– розповідають засновники та режисери Hands Production Юрій Пристаєцький та Роман Дмитрик. – Зробити подібний проект в Україні в нинішніх умовах – виклик. Адже вперше в житті для зйомок ми розробляли логістику евакуації в укриття. Наразі в Україні немає безпечних міст, і кожне з них щодня під загрозою ракетного удару.

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Усе – заради допомоги дітям, зібрати кошти для яких допоможе проста система пожертв через QR-код, розміщений на екрані під час трансляції шоу. Кошти підуть у БФ «Твоя опора» та ГО Junior.

– Дуже багато важкопоранених діток, які постраждали від розривів мін і снарядів, – розповідає засновниця Фонду «Твоя опора» Валерія Татарчук. – Лікарям складно працювати з такими пораненнями без необхідного обладнання та медикаментів. Тож на кошти, виручені під час трансляції телевистави, ми закупимо медикаменти та обладнання для лікарів, щоб вони рятували маленьких пацієнтів. Тому закликаю всіх жертвувати гроші, донатити в рамках цього проекту і не тільки. Що більше ми зберемо, то більше закупимо необхідних матеріалів і врятуємо більше життів.

Частину коштів спрямують на реабілітацію дітей за кордоном.

– Сьогодні наша організація робить надможливе, щоб повернути дітям простір для дитинства: онлайн-уроки з зірками, Fun up-руханки з лідерами думок, мотивування закладів освіти до проведення уроків фізкультури. Це все дає можливість дітям відволіктися від жахіть війни, приділивши час рухливим іграм, завдяки яким виробляються гормони щастя, – розповідає співзасновник ГО Junior, ведучий Нового каналу Олександр Педан. – Влітку завдання Junior – забезпечити дітям відновлення та активний відпочинок за кордоном без сирен та сидіння в підвалах.

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1 червня о 21:00 вмикайте YouTube Нового каналу, СТБ або ефір телеканалів СТБ, М1, UA:Культура, «Прямий» дивіться трансляцію та запис безкоштовно на медіасервісі MEGOGO у розділі «Шоу». На вас чекає не просто видовище, сповнене краси та емоцій, це ваша можливість допомогти дітям. Їм потрібна наша турбота. Їм потрібні світлі радісні переживання навіть під час війни. Зробимо їх щасливішими разом.

Команда Hands Production понад 10 років створює шоу різних форматів. Серед успішно реалізованих проектів: постановки для Eurovision Song Contest, «Х-Фактор», «Україна має талант», UEFA, та The European Games.

Фото: Onuka, Руслана Крутась – Instagram, Анатолій Залевський – Facebook