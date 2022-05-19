Сергій Притула зібрав 700 мільйонів гривень на армію

Ведучий Нового каналу волонтерить з 2014 року, але так активно, як зараз, йому ще не донатили

Сергій Притула — один з найактивніших українських волонтерів. Завдяки йому військові отримують багато необхідної техніки та амуніції, а отже, наближають Україну до перемоги. Хоча ведучий Нового каналу волонтерить ще з 2014 року, таких сум, як зараз, він ще не збирав. Так, з 24 лютого благодійний фонд Сергія Притули отримав близько 700 мільйонів гривень.

Збирає гроші ведучий найрізноманітнішими шляхами. Окрім того, що люди довіряють Сергію та надсилають гроші до його фонду, нещодавно він продав на аукціоні картину Марини Примаченко за 500 тисяч доларів, а також отримав 5,5 мільйона гривень донатами під час коментування фіналу «Євробачення-2022».

— Треба розуміти: волонтерська допомога — це не панацея. Ми виходимо з тих бюджетів, які маємо. Якби нам такі бюджети, які зараз дають люди, в 2019, 2020, 2021-му, в нас би зараз могла бути зовсім інша картинка із забезпечення підрозділів різним добром, — зазначив Притула в інтерв’ю Яніні Соколовій. — Нещодавно я їздив на південний напрямок. Спершу заїхали в один підрозділ аеророзвідки та віддали їм комплекс БПЛА PD-1 з двох бортів вартістю 16,5 млн грн разом з броньованим бусом. Потім ми виїхали в бік Миколаєва, віддали ще три броньовика, медичку. Дорогою розвантажували купу різного добра різним підрозділам, починаючи від амуніції та закінчуючи тепловізорами, дронами й таким іншим. За цю поїздку ми розвезли всього хорошого на 22 млн грн. Для розуміння: всі мої збори на армію як волонтера за 2019-2021 роки — це приблизно така ж сума, може, навіть трішечки менше. «Таксист завіз мене у Київ за 10 тисяч гривень»: Сергій Притула – про перший день війни 500 тисяч доларів для ЗСУ! Сергій Притула продав з аукціону картину Марії Примаченко

Розслаблятися Сергію ніколи — війна триває та, на його думку, триватиме ще довго. Отже потрібно продовжувати активно закуповувати техніку, яка стане в нагоді військовим.