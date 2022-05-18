Як виїхати за кордон? З дитиною, з твариною, на автомобілі та чоловіку

Через напад Росії на Україну багато громадян нашої країни вирішили тікати закордон, задля своєї безпеки. У тих, хто залишився, але хоче поїхати, залишається безліч запитань: а чи можна взяти свою домашню тварину, а як виїхати дітям без батьків, а чи можна на соїй машині, а, може, є шанс виїхати чоловіку? Новий канал зібрав найпопулярніші запитання та знайшов на них відповіді.

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Перетин кордону з дітьми

1 березня 2022 року прийнято постанову Кабінету Міністрів України 179, якою доповнено пункт 24 Правил перетинання державного кордону громадянами України, як повідомляє офіційний сайт КМУ.

Виїзд за межі України дітей у супроводі одного з батьків або уповноважених ними осіб

У період надзвичайного та воєнного стану допускається уповноваження батьками (одним з них) дитини, яка не досягла 16-річного віку, інших осіб для супроводження дитини під час перетину державного кордону та перебування в іншій державі.

Для цього батьки/один із батьків дитини, а також супроводжуючий, повинні звернутися до органу опіки та піклування за місцем свого фактичного перебування з відповідною заявою, зокрема через електронні засоби комунікації, у якій зазначаються:

прізвище, ім’я, по батькові, дата народження дитини;

держава прямування;

прізвище, ім’я по батькові супроводжуючого.

До заяви додаються (пред’являються):

копія паспорта громадянина України або свідоцтва про народження дитини;

копія паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу, одного з батьків дитини;

у разі відсутності вищезазначених документів – документи, що містять відомості про особу, які визнані Держприкордонслужбою;

копія паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу, супроводжуючого.

Документи можуть бути пред’явлені в електронному форматі в додатку «Дія». Номер та серія пред’явлених документів зазначаються в заяві.

Виїзд за межі України дітей у супроводі баби, діда, повнолітніх брата, сестри, мачухи, вітчима

У період надзвичайного та воєнного стану допускається виїзд за межі України дітей, які не досягли 16-річного віку, в супроводі баби, діда, повнолітніх брата, сестри, мачухи, вітчима без нотаріально посвідченої згоди батьків дитини.

Слід брати до уваги, що для виїзду дитини необхідна наявність паспорта громадянина України або свідоцтва про народження дитини (у разі відсутності вищезазначених документів – документів, що містять відомості про особу, які визнані Держприкордонслужбою).

Для підтвердження родинного зв’язку з дитиною надаються (пред’являються) такі документи:

бабою, дідом – свідоцтво про народження одного з батьків дитини або його копія; повнолітніми братом, сестрою – власне свідоцтво про народження або його копія; мачухою, вітчимом – свідоцтво про шлюб із одним із батьків дитини або його копія.

У разі відсутності зазначених документів відповідні відомості можуть бути отримані у вигляді витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, у тому числі в електронному вигляді.

По прибуттю до місця тимчасового перебування особа, яка супроводжувала дитину, має звернутися до консульської установи України в країні перебування для постановки дитини на тимчасовий консульський облік.

Враховуючи, що в Україні проводяться військові дії та з метою гарантування безпеки та збереження життя і здоров’я дітей спрощено правила виїзду з України дітей, які виховуються в прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, під опікою, піклуванням і не досягли 18-річного віку, оскільки багато громадських об’єднань, які працюють за кордоном з дітьми готові організувати виїзд дітей групами.

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Перетин кордону для українських чоловіків

З 24.02.2022 року, на період дії правового режиму воєнного стану виїзд за межі країни громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється.

Про винятки щодо обмеження виїзду за межі України на період воєнного стану чоловікам від 18 до 60 років повідомили у ДПСУ.

Зазначається, що виключення можуть стосуватися тільки осіб, визначених законодавством.

Зокрема тих, які мають:

– посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на – спеціальний військовий облік, або висновок військово-лікарської комісії про непридатність;

– на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, або

– які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років, або

– на утриманні яких є дитина з інвалідністю.

– для тих, хто є усиновителем опікуном, або чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час проведення антитерористичної операції.

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Перетин кордону з домашніми улюбленцями

На офіційному сайті Республіки Польща повідомляється наступна інформація для громадян України, що планують перетин кордону.

– Якщо ви подорожуєте з тваринами – собаками, котами, тхорами необхідно мати мікрочіп і вакцинацію, решта (гризуни, кролики, амфібії, рептилії, декоративні водні тварини, безхребетні) без обмежень, але рішення буде прийнято при перетині кордону Національне управління доходів, – повідомляє польська сторона.

Умови та правила перевезення тварин зафіксовані у постанові КМУ про затвердження Правил транспортування тварин від 16 листопада 2011 р. №1402. У пункті 44 щодо перевезення домашніх тварин автомобільним транспортом у салоні транспортного засобу йдеться про те, що допускається перевозити дрібних тварин у кошиках, сумках із суцільним дном, птахів у клітках, собак у намордниках за наявності повідка, за умови, що тварини не забруднюють салон та речі пасажирів і розташовуються на підлозі, а за наявності підстилки – на сидінні.

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Перетин кордону на автомобілі: нововведення

Документи, які необхідно мати при перетині кордону на автомобілі:

Посвідчення водія, яке відповідає міжнародним вимогам.

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорт), у якому особиста інформація повинна дублюватися латиницею. Розпізнавальний знак України на автомобілі (UA – розміщується на транспортних засобах позаду).

Державний номерний знак на автомобілі. Якщо у вас індивідуальний номерний знак автомобіля, пам’ятайте, що він діє лише на території України. За кордон можна виїжджати лише на державних номерних знаках.

У випадку коли ви їдете чужим автомобілем, потрібно також мати доручення на право водіння даним авто, де буде відмітка про дозвіл власника на виїзд за кордон. Також може підійти тимчасовий реєстраційний талон на право керування автомобілем.

Громадяни, що мають намір виїхати за кордон на власному автомобілі, не потребують полісів страхування Зелена картка. Про це повідомляють на офіційному сайті НБУ.

Рішення щодо перетину кордону без полісу Зелена картка зумовлене запровадженням в Україні воєнного стану. Таких домовленостей вдалося досягти з державними органами Польщі, Словаччини, Угорщини та Молдова.

За матеріалами сайту fakty.com.ua

Фото – УНІАН

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