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Україна отримала три вертольоти Мі-17 від США

Гелікоптери Мі-17 вже виконують бойові завдання в Україні

Україна отримала три вертольоти Мі-17 від США

В Україну зі США вже надійшло три вертольоти Мі-17. Про це пише журналіст видання Foreign Policy Джек Детч у своєму Twitter з посиланням на високопоставленого представника Пентагону.

Як стверджує чиновник, гелікоптери не просто встигли прибути в Україну, а вже навіть виконували бойові завдання. Це перші з 11 вертольотів Мі-8 і Мі-17, поставки яких передбачені пакетом американської військової допомоги на суму 800 мільйонів доларів.

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Окрім Мі-17, США надали понад 60% 155-метрових снарядів  для гаубиць із тих, які були обіцяні Україні. Журналіст додав, що 74 з 90 гаубиць, переданих Україні Сполученими Штатами, вже знаходяться на полі бою. А загалом союзники США за останні 24 години відправили 10 літаків з військовою допомогою для України.

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