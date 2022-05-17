Нічний творчий рейд «Ніч Азовсталі»: як допомогти бійцям полку Азов

Всеукраїнський проєкт «Креативна Січ» від агенції Banda, який об’єднує понад 10 тисяч творців задля привернення уваги світу до війни проти України, влаштовує «нічний творчий рейд» 17 травня. Його мета – підтримку оборонців «Азовсталі». Долучитися може кожен охочий.

«Що можемо ми? Ми можемо максимально привернути увагу світу. Ми можемо створювати змісти. Можемо шукати те саме слово, той самий образ, що буде здатний достукатися до світу та врятувати життя. Усі ми могли не спати до ранку заради танців у клубах, заради екзаменів, заради серіалів. Присвятімо ж цю ніч чомусь більшому. Присвятімо цю ніч неймовірній хоробрості та силі захисників України, захисників Маріуполя. Відкладіть свої справи. Ми всі ще встигнемо поспати. Ми всі ще встигнемо пожити. А ось героїчні воїни Азовсталі можуть вже і не встигнути», – говориться у зверненні агенції Banda та проєкту «Креативна Січ».

Евакуація із заводу Азовсталь: як проходить гуманітарна операція з порятунку військових у Маріуполі

Попит на запити «Азовсталь» та «Маріуполь» у пошуку Google виріс у кілька разів після виступу KALUSH Orchestra

Цілями «нічного творчого рейду» «Креативної Січі» є:

увірватись в інфопростір Заходу, щоб увесь світ залучився та допоміг;

пробити броню звичайної людини, щоб вона відчула увесь біль ситуації, та викликати емпатію;

знайти механізми, щоб суспільство почало поширювати цю інформацію більше і більше самостійно, щоб це стало топіком #1 в їхньому інфорпросторі;

змусити західних людей тиснути на своїх лідерів, щоб вони активніше почали вирішувати це питання;

застосувати процедуру екстракшн. Евакуювати всіх військових. Евакуювати всіх хворих та поранених з Азовсталі.

«Рейд» розпочнеться у ніч 17 травня і триватиме до самого ранку. Допомогти можна, створюючи «будь-що, що може бути доречним» для підтримки українських бійців: постер, відео, малюнок, текст, вірш, пост у соцмережах, пісню. Бажана мова – англійська, боо українці звертаються до світової спільноти. Щоб приєднатися, потрібно заповнити ось цю Google-форму.