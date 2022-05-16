Втрати росії в Україні сьогодні — 16 травня 2022 — зросли. Відповідна статистика офіційно від ЗСУ доступна до ознайомлення онлайн. Дивитись, скільки російських солдатів загинуло в Україні з початку війни, а також скільки техніки окупантів знищено

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Втрати росії в Україні сьогодні: статистика від ЗСУ на 16 травня 2022 офіційно

За інформацією Генерального штабу Збройних Сил України, опублікованою на офіційній сторінці в Facebook, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 16 травня 2022 орієнтовно склали:

особового складу – близько 27700 (+300) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1228 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 2974 (+16) од,

артилерійських систем – 577 (+22) од,

РСЗВ – 195 (+0) од,

засоби ППО – 89 (+0) од,

літаків – 200 (+0) од,

гелікоптерів – 165 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 427 (+11),

крилаті ракети – 97 (+2),

кораблі /катери – 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2101 (+14) од,

спеціальна техніка – 42 (+0).

Повідомляється також, що найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Бахмутському та Запорізькому напрямках.

Нагадаємо, Президент України та Головнокомандувач Збройних Сил змінив командувача Сил територіальної оборони. Цю посаду обійняв Ігор Танцюра. Що відомо про нового командира Сил тероборони, читай на сайті Нового каналу.