Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 16 травня

Сьогодні, 16 травня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 16 травня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.
Який сьогодні день – 16 травня
16 травня — 136-й день року (137-й у високосні роки) в григоріанському календарі. До кінця року залишається 229 днів.
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Який сьогодні день – 16 травня: національні свята
- Франція: Свято хліба.
- Південний Судан: Національний день.
- США: Національний день барбекю і День піци.
Події 16 травня у світі
- 1648 — Під Жовтими Водами військо Богдана Хмельницького завдало поразки польському війську Стефана Потоцького.
- 1686 — У Москві між Московією та Річчю Посполитою підписано «Вічний мир».
- 1836 — Едгар Аллан По одружився зі своєю 13-річною кузиною Вірджинією Клем.
- 1920 — Жанну д’Арк канонізовано римською католицькою церквою.
- 1929 — У США відбулася перша церемонія вручення «Оскарів».
- 1954 — Почалося повстання ув’язнених (Кенгірське повстання) в 3-му табірному відділенні Степового табору в селищі Кенгір (Казахстан).
- 1966 — У Китаї оголошений початок «культурної революції».
- 1975 — Японка Табеї Дзюнко стала першою жінкою, яка скорила Еверест.
- 1985 — Підписаний Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про посилення боротьби з пияцтвом».
- 2004 — українська співачка Руслана Лижичко здобуває перемогу в пісенному конкурсі «Євробачення» 2004, здобувши переможних 280 балів на підставі телеопитування, яке проводилось в 36 країнах.
- 2008 — Україна стала 152-им членом Світової організації торгівлі.
День ангела сьогодні – 16 травня
День ангела (іменини) сьогодні святкують: Андрій, Брендан, Симон, Тимофій та Мавра.
Прикмети на 16 травня:
- Солов’ї сьогодні заспівали – до теплої і погожої погоди в травні.
- Якщо зацвіла черемха, то скоро похолодає.
- Качки купаються у воді – до негоди.
- Якщо дуб вже зелений, а на ясені ще немає листя, то літо буде дуже сухим.
Що не можна робити 16 травня
- Невдалий день для весілля.
- Не можна пити алкоголь. Хто вип’є сьогодні, той стане п’яницею.
- Не можна брати або давати гроші в борг.
Фото: IStock