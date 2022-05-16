Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 16 травня

Сьогодні, 16 травня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 16 травня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

Який сьогодні день – 16 травня

16 травня — 136-й день року (137-й у високосні роки) в григоріанському календарі. До кінця року залишається 229 днів.

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Який сьогодні день – 16 травня: національні свята

Франція : Свято хліба.

: Свято хліба. Південний Судан : Національний день.

: Національний день. США: Національний день барбекю і День піци.

Події 16 травня у світі

1648 — Під Жовтими Водами військо Богдана Хмельницького завдало поразки польському війську Стефана Потоцького.

— Під Жовтими Водами військо Богдана Хмельницького завдало поразки польському війську Стефана Потоцького. 1686 — У Москві між Московією та Річчю Посполитою підписано «Вічний мир».

— У Москві між Московією та Річчю Посполитою підписано «Вічний мир». 1836 — Едгар Аллан По одружився зі своєю 13-річною кузиною Вірджинією Клем.

— Едгар Аллан По одружився зі своєю 13-річною кузиною Вірджинією Клем. 1920 — Жанну д’Арк канонізовано римською католицькою церквою.

— Жанну д’Арк канонізовано римською католицькою церквою. 1929 — У США відбулася перша церемонія вручення «Оскарів».

— У США відбулася перша церемонія вручення «Оскарів». 1954 — Почалося повстання ув’язнених (Кенгірське повстання) в 3-му табірному відділенні Степового табору в селищі Кенгір (Казахстан).

— Почалося повстання ув’язнених (Кенгірське повстання) в 3-му табірному відділенні Степового табору в селищі Кенгір (Казахстан). 1966 — У Китаї оголошений початок «культурної революції».

— У Китаї оголошений початок «культурної революції». 1975 — Японка Табеї Дзюнко стала першою жінкою, яка скорила Еверест.

— Японка Табеї Дзюнко стала першою жінкою, яка скорила Еверест. 1985 — Підписаний Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про посилення боротьби з пияцтвом».

— Підписаний Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про посилення боротьби з пияцтвом». 2004 — українська співачка Руслана Лижичко здобуває перемогу в пісенному конкурсі «Євробачення» 2004, здобувши переможних 280 балів на підставі телеопитування, яке проводилось в 36 країнах.

— українська співачка Руслана Лижичко здобуває перемогу в пісенному конкурсі «Євробачення» 2004, здобувши переможних 280 балів на підставі телеопитування, яке проводилось в 36 країнах. 2008 — Україна стала 152-им членом Світової організації торгівлі.

День ангела сьогодні – 16 травня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Андрій, Брендан, Симон, Тимофій та Мавра.

Прикмети на 16 травня:

Солов’ї сьогодні заспівали – до теплої і погожої погоди в травні.

Якщо зацвіла черемха, то скоро похолодає.

Качки купаються у воді – до негоди.

Якщо дуб вже зелений, а на ясені ще немає листя, то літо буде дуже сухим.

Що не можна робити 16 травня

Невдалий день для весілля.

Не можна пити алкоголь. Хто вип’є сьогодні, той стане п’яницею.

Не можна брати або давати гроші в борг.

Фото: IStock