Ігор Танцюра: що відомо про нового командира Сил тероборони

Президент України та Головнокомандувач Збройних Сил змінив командувача Сил територіальної оборони. Про це стало відомо з офіційного сайті глави держави.

Указом №337/2022 в неділю, 15 травня, командувачем Сил територіальної оборони Збройних сил України був призначений генерал-майор Ігор Танцюра. Попереднім указом, №336/2022, Юрія Галушкіна звільнено з посади командувача Сил ТрО ЗСУ.

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Що ж відомо про нового командувача Сил територіальної оборони ЗСУ Ігоря Танцюра?

Звання генерала ЗСУ Ігор Танцюра отримав у 2013 році. До початку війни, станом на 2013 рік, він служив начальником 169-го навчального центру Сухопутних військ ЗСУ. А до призначення на посаду командувача Сил ТрО Танцюра був начальником штабу – заступника командувача Сухопутних військ Збройних сил України. У 2019 році він був начштабу – першим заступником командувача операції Об’єднаних сил. Після повномасштабного вторгнення росії 2 травня 2022 року генерал був удостоєний орденом Богдана Хмельницького III ступеня. Тепер же на Ігор Танцюра став командувачем Сил територіальної оборони ЗСУ.