Безкоштовні квитки від Wizz Air для українських біженців: як отримати або забронювати

Wizz Air продовжить доступ до безкоштовних квитків українцям, які рятуються від війни. Проте, полетіти з прикордонних Україні країн можна буде лише до Великої Британії. Про це стало відомо з офіційного сайту авіакомпанії.

Велика Британія відкрила прийом заявок на в’їзд

Українці, котрі планують летіти із Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії, Словаччини до Великої Британії, отримають безкоштовні квитки за візовою програмою британського уряду «Житло для України».

Придбати акційні квитки можна буде з з 14 травня по 15 червня 2022 року. Забронювати безкоштовний квиток українці можуть за посиланням.