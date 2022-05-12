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Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 12 травня

Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 12 травня

Сьогодні, 12 травня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 12 травня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

Який сьогодні день – 12 травня

12 травня  — Всесвітній день медсестер, Міжнародний день запобігання синдрому хронічної втоми, День одометра або спідометра, Україна стала членом ЮНЕСКО (1954).

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Який сьогодні день – 12 травня: національні свята

  • Україна: Україна стала членом ЮНЕСКО (1954).
  • Грузія: День Святого апостола Андрія Первозванного.
  • Сербія : День армії.
  • Фінляндія: День фінської ідентичності.
  • США: день вершкової помадки з горіхами.

Події 12 травня у світі

  • 996 — у Києві освячена перша в Київській Русі кам’яна церква Десятинна
  • 1311 — Інквізиція у Франції публічно стратила 54 лицарів Ордену тамплієрів
  • 1364 — у Кракові створений Ягеллонський університет
  • 1497 — Папа римський відлучив від церкви за єресь флорентійського ченця Джироламо Савонаролу
  • 1551 — в Лімі на базі монастирської школи Домініканського ордена заснований університет Сан-Маркос — перший на американському континенті.
  • 1881 — встановлено французький протекторат над Тунісом.
  • 1926 — Руал Амундсен і Умберто Нобіле зробили політ на дирижаблі над Північним полюсом.
  • 1929 — у Львові створена організація письменників Західної України — «Гроно».
  • 1937 — компанія Бі-Бі-Сі провела першу у світовій історії телетрансляцію (була показана церемонія коронації англійського короля Георга VI).
  • 1954 — УРСР стала постійним членом ЮНЕСКО.
  • 1993 — Естонію прийняли до Ради Європи.
  • 1994 — Азербайджан та Нагірно-Карабаська Республіка припинили військові дії на підставі Бішкекського протоколу.
  • 2004 — в англіканській церкві введено посаду вебсвященика, який опікується приходом, що існує виключно в мережі Інтернет.
  • 2007 — Андрій Данилко посів друге місце на пісенному конкурсі «Євробачення-2007», поступившись Марії Шерифович із Сербії.

Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 12 травня

Яке православне (церковне) свято сьогодні

12 травня  — пpеподобного Мемнона чудотворця; святого Василія, єпископа Захолмського.

День ангела сьогодні – 12 травня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Арсеній, Артемій (Артема), Василь, Іван, Магн, Мемнон, Персида, Родопіан, Руф, Фавмасій, Федот, Феогній (Феогнид), Феост, Филимон.

 Прикмети на 12 травня:

  • Тепла і зоряна ніч – до хорошого урожаю.
  • Якщо 12 травня багато оводів, то буде багатий урожай огірків.
  • Мурахи перебираються в сухе місце – скоро піде дощ.
  • Багато хрущів – до посушливого літа.
  • Блискавка перед дощем – до затяжної негоди.

Що не можна робити 12 травня

  • Не можна робити капості.
  • Сновидіння, побачене вдень 12 травня, віще, проте розповідати про нього нікому не можна.

Фото: IStock

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