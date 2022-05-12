Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 12 травня

Сьогодні, 12 травня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 12 травня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

Який сьогодні день – 12 травня

12 травня — Всесвітній день медсестер, Міжнародний день запобігання синдрому хронічної втоми, День одометра або спідометра, Україна стала членом ЮНЕСКО (1954).

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Який сьогодні день – 12 травня: національні свята

Україна : Україна стала членом ЮНЕСКО (1954).

: Україна стала членом ЮНЕСКО (1954). Грузія : День Святого апостола Андрія Первозванного.

: День Святого апостола Андрія Первозванного. Сербія : День армії.

: День армії. Фінляндія : День фінської ідентичності.

: День фінської ідентичності. США: день вершкової помадки з горіхами.

Події 12 травня у світі

996 — у Києві освячена перша в Київській Русі кам’яна церква Десятинна

— у Києві освячена перша в Київській Русі кам’яна церква Десятинна 1311 — Інквізиція у Франції публічно стратила 54 лицарів Ордену тамплієрів

— Інквізиція у Франції публічно стратила 54 лицарів Ордену тамплієрів 1364 — у Кракові створений Ягеллонський університет

— у Кракові створений Ягеллонський університет 1497 — Папа римський відлучив від церкви за єресь флорентійського ченця Джироламо Савонаролу

— Папа римський відлучив від церкви за єресь флорентійського ченця Джироламо Савонаролу 1551 — в Лімі на базі монастирської школи Домініканського ордена заснований університет Сан-Маркос — перший на американському континенті.

— в Лімі на базі монастирської школи Домініканського ордена заснований університет Сан-Маркос — перший на американському континенті. 1881 — встановлено французький протекторат над Тунісом.

— встановлено французький протекторат над Тунісом. 1926 — Руал Амундсен і Умберто Нобіле зробили політ на дирижаблі над Північним полюсом.

— Руал Амундсен і Умберто Нобіле зробили політ на дирижаблі над Північним полюсом. 1929 — у Львові створена організація письменників Західної України — «Гроно».

— у Львові створена організація письменників Західної України — «Гроно». 1937 — компанія Бі-Бі-Сі провела першу у світовій історії телетрансляцію (була показана церемонія коронації англійського короля Георга VI).

— компанія Бі-Бі-Сі провела першу у світовій історії телетрансляцію (була показана церемонія коронації англійського короля Георга VI). 1954 — УРСР стала постійним членом ЮНЕСКО.

— УРСР стала постійним членом ЮНЕСКО. 1993 — Естонію прийняли до Ради Європи.

— Естонію прийняли до Ради Європи. 1994 — Азербайджан та Нагірно-Карабаська Республіка припинили військові дії на підставі Бішкекського протоколу.

— Азербайджан та Нагірно-Карабаська Республіка припинили військові дії на підставі Бішкекського протоколу. 2004 — в англіканській церкві введено посаду вебсвященика, який опікується приходом, що існує виключно в мережі Інтернет.

— в англіканській церкві введено посаду вебсвященика, який опікується приходом, що існує виключно в мережі Інтернет. 2007 — Андрій Данилко посів друге місце на пісенному конкурсі «Євробачення-2007», поступившись Марії Шерифович із Сербії.

Яке православне (церковне) свято сьогодні

12 травня — пpеподобного Мемнона чудотворця; святого Василія, єпископа Захолмського.

День ангела сьогодні – 12 травня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Арсеній, Артемій (Артема), Василь, Іван, Магн, Мемнон, Персида, Родопіан, Руф, Фавмасій, Федот, Феогній (Феогнид), Феост, Филимон.

Прикмети на 12 травня:

Тепла і зоряна ніч – до хорошого урожаю.

Якщо 12 травня багато оводів, то буде багатий урожай огірків.

Мурахи перебираються в сухе місце – скоро піде дощ.

Багато хрущів – до посушливого літа.

Блискавка перед дощем – до затяжної негоди.

Що не можна робити 12 травня

Не можна робити капості.

Сновидіння, побачене вдень 12 травня, віще, проте розповідати про нього нікому не можна.

Фото: IStock