Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 12 травня

Сьогодні, 12 травня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 12 травня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.
Який сьогодні день – 12 травня
12 травня — Всесвітній день медсестер, Міжнародний день запобігання синдрому хронічної втоми, День одометра або спідометра, Україна стала членом ЮНЕСКО (1954).
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Який сьогодні день – 12 травня: національні свята
- Україна: Україна стала членом ЮНЕСКО (1954).
- Грузія: День Святого апостола Андрія Первозванного.
- Сербія : День армії.
- Фінляндія: День фінської ідентичності.
- США: день вершкової помадки з горіхами.
Події 12 травня у світі
- 996 — у Києві освячена перша в Київській Русі кам’яна церква Десятинна
- 1311 — Інквізиція у Франції публічно стратила 54 лицарів Ордену тамплієрів
- 1364 — у Кракові створений Ягеллонський університет
- 1497 — Папа римський відлучив від церкви за єресь флорентійського ченця Джироламо Савонаролу
- 1551 — в Лімі на базі монастирської школи Домініканського ордена заснований університет Сан-Маркос — перший на американському континенті.
- 1881 — встановлено французький протекторат над Тунісом.
- 1926 — Руал Амундсен і Умберто Нобіле зробили політ на дирижаблі над Північним полюсом.
- 1929 — у Львові створена організація письменників Західної України — «Гроно».
- 1937 — компанія Бі-Бі-Сі провела першу у світовій історії телетрансляцію (була показана церемонія коронації англійського короля Георга VI).
- 1954 — УРСР стала постійним членом ЮНЕСКО.
- 1993 — Естонію прийняли до Ради Європи.
- 1994 — Азербайджан та Нагірно-Карабаська Республіка припинили військові дії на підставі Бішкекського протоколу.
- 2004 — в англіканській церкві введено посаду вебсвященика, який опікується приходом, що існує виключно в мережі Інтернет.
- 2007 — Андрій Данилко посів друге місце на пісенному конкурсі «Євробачення-2007», поступившись Марії Шерифович із Сербії.
Яке православне (церковне) свято сьогодні
12 травня — пpеподобного Мемнона чудотворця; святого Василія, єпископа Захолмського.
День ангела сьогодні – 12 травня
День ангела (іменини) сьогодні святкують: Арсеній, Артемій (Артема), Василь, Іван, Магн, Мемнон, Персида, Родопіан, Руф, Фавмасій, Федот, Феогній (Феогнид), Феост, Филимон.
Прикмети на 12 травня:
- Тепла і зоряна ніч – до хорошого урожаю.
- Якщо 12 травня багато оводів, то буде багатий урожай огірків.
- Мурахи перебираються в сухе місце – скоро піде дощ.
- Багато хрущів – до посушливого літа.
- Блискавка перед дощем – до затяжної негоди.
Що не можна робити 12 травня
- Не можна робити капості.
- Сновидіння, побачене вдень 12 травня, віще, проте розповідати про нього нікому не можна.
Фото: IStock