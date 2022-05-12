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«Робимо все, щоб у дітей не забирали дитинство»: Леся Нікітюк — про зустрічі з переселенцями

Леся Нікітюк розповіла про зустрічі з переселенцями

Ведучі Нового каналу Леся Нікітюк і Олександр Педан організовують акції для вимушених переселенців у Хмельницькій області

Після початку повномасштабної війни, яку росія розв’язала проти України, тисячі людей були вимушені покинути свої домівки та шукати безпечний прихисток. Багато сімей знайшли такий у Хмельницькій області. Там їх зустрічають небайдужі волонтери, серед яких — ведуча Нового каналу Леся Нікітюк. Вона підіймає моральний дух дітям і дорослим разом з Олександром Педаном і Дядею Жорою.

— Раз на тиждень ми намагаємося проводити цілий день у такому собі турі. Це дружні зустрічі з вимушеними переселенцями, сім’ями, дітками у маленьких містах Хмельницької області, — розповіла Леся. — Ми спілкуємося з людьми — фотографуємося, роздаємо листівки з автографами, підіймаємо настрій. Хоча, чесно кажучи, іноді діти нам підіймають настрій. Робимо все можливе, щоб у дітей не забирали дитинство.

«Прошу, благаю!» — Леся Нікітюк шукає житло для вимушених переселенців

Леся Нікітюк розповіла про зустрічі з переселенцями

Окрім того, Нікітюк опікується сім’ями переселенців — шукає їм житло, допомагає з речами та їжею. Кожну історію українців, постраждалих від війни, ведуча пропускає через себе.

— У квітні до нас приїхала сім’я з Краматорська. Вони вирішили виїжджати поїздом, але в останню мить передумали, сіли в авто, взяли дітей, собаку й вирушили в дорогу. В той день по вокзалу в Краматорську російські окупанти нанесли авіаудар, — розповіла ведуча Нового каналу. — Невдовзі сім’я приїхала до нас у прихисток. За час, поки шукали квартиру, ми здружилися. Восьмирічна Лейла малювала мені по 20 малюнків щодня, а однорічну Аню я носила на руцях — таке янголя! А коли квартира знайшлася, вони запрошували мене до себе на чай — відмовити я не могла.

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