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«Це увійде у світові підручники з військової справи»: Олександр Педан зізнався, що його вразило за час війни

Олександр Педан зізнався, що його вразило за час війни

Хто викликає почуття гордості у ведучого Нового каналу

У війні, яку проти України розв’язала росія, кожен з нас герой. Хтось здійснює подвиги на передовій, хтось – у тилу. Кожен українець щосили наближає нашу перемогу над жорстоким і підступним ворогом. Громадський діяч та ведучий Нового каналу Олександр Педан поділився, хто та що його найбільше вразило за час війни.

Олександр Педан зізнався, що його вразило за час війни

– Мене надзвичайно вразила українська людяність і згуртованість, – розповідає Педан в інтерв’ю журналу «Телегід». – Але на першому місці, звісно, бійці ЗСУ. Захоплює їхня підготовка та професійність. Те, як вони відбили наступ сильного ворога, – це щось. Я впевнений, що історія з Гостомелем увійде у світові підручники з військової справи.

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Список героїв сьогодення можна продовжувати нескінченно. І після Перемоги в Україні точно додасться свят. Одне з них і запропонував Педан:

– Далі – ТРО. Наскільки швидко чоловіки відгукнулися і взялися до цієї справи! – каже ведучий Нового каналу. – Як вони у гарячих точках із голими руками йшли на танки й «віджимали» їх. Наші медики, всі комунальні служби, які працюють у складний період. І, звісно, волонтерський рух. Вважаю, що після війни День волонтера має стати народним святом і навіть вихідним днем.

Слава Україні та нації!

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