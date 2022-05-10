Як отримати допомогу від Червоного Хреста? Контакти по містах України та інструкція

Кабмін за участі Місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні і Товариства Червоного Хреста України запустили нову програму виплат для вимушених переселенців

Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду 26 квітня, повідомив прем’єр Денис Шмигаль.

Хто може отримати допомогу від Червоного Хреста?

Допомогу можуть отримати всі вимушені переселенці, які змушені були покинути місця постійного проживання через повномасштабну війну росії проти України.

Як отримати допомогу від Червоного Хреста?

Фінансова допомога в межах програми складе 2500 грн на особу. Виплати будуть здійснюватися на основі наявних відомостей інформаційної бази внутрішньо переміщених осіб.

– Для отримання виплат не потрібно буде подавати жодних заяв. Розраховуємо, що виплати отримають майже 1 млн осіб. Перевага буде надаватися ВПО з окупованих територій та зон бойових дій, – пояснив прем’єр.

Місія Червоного Хреста спільно з Мінсоцполітики сама буде визначати, кому надавати допомогу, на основі відомостей з Єдиної інформаційної бази про внутрішньо переміщених осіб та з інформаційної платформи «єДопомога».

Наразі в Україні продовжують працювати й інші програми для вимушених переселенців: по 2 000 грн від уряду кожному дорослому та по 3 000 грн на дитину.

Чим ще може допомогти Червоний Хрест?

Додаткова допомога внутрішнім переселенцям від Червоного Хреста

Найуразливіші категорії населення з числа внутрішньо переміщених осіб, що зареєструвалися у столиці після 24 лютого 2022 року, мають можливість отримати сертифікат на покупки в мережі «Сільпо».

Отримати ваучери (якими можна розрахуватися в мережі супермаркетів по всій території України), можуть внутрішньо переміщені особи, зареєстровані в м. Києві (перший етап програми), а саме:

особи з інвалідністю І групи;

сім’ї, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

сім’ї, які мають троє і більше дітей віком до 16 років;

сім’ї, які мають на утриманні та вихованні дитину сироту віком до 16 років;

Які документи треба мати для отримання допомоги

Для отримання сертифікатів на 500 гривень особи, які мають право на таку допомогу та звернулися за нею, повинні мати при собі наступні документи:

Особи з інвалідністю І групи:

паспорт;

ідентифікаційний код;

довідку про статус переміщеної особи;

довідку про призначення групи інвалідності.

Сім’ї, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років:

паспорт;

довідка переміщеної особи;

ідентифікаційний код;

свідоцтво про народження дитини;

довідку про призначення групи інвалідності.

Сім’ї, які мають троє і більше дітей віком до 16 років:

паспорт;

довідки переміщеної особи;

ідентифікаційний код;

свідоцтва про народження дітей.

Сім’ї, які мають на утриманні та вихованні дитину сироту віком до 16 років:

паспорт;

довідку переміщеної особи;

ідентифікаційний код;

свідоцтво про народження дитини;

розпорядження про опікунство.

Люди з інвалідністю (інвалід І групи) отримають 3 сертифікати по 500 грн (1500 грн), сім’ї вказані з переліку категорій отримувачів отримують 9 сертифікатів по 500 грн (4500 грн).

– Якщо товарів у чеку буде, наприклад, 510 гривень, то людину попросять доплатити 10 гривень, а якщо на 480, то 20 гривень здачі не дадуть, — розповіла Тетяна Гоєнко, голова Київської міської організації Товариства Червоного Хреста України.

Де у Києві можна отримати ваучер на 500 гривень

Київська міська організація Червоного Хреста організувала видачу допомоги на правому берегу столиці (особи, зареєстровані в Шевченківському, Печерському, Подільському, Голосіївському, Оболонському, Солом’янському та Святошинському районах) можуть отримати сертифікати кожної середи та п’ятниці за адресою: вул. Володимирська, 51 Б (Vcentri Hub) поряд метро Театральна.

На лівому березі — щовівторка за адресою: вул. Миропільська, 19, поряд метро Чернігівська.

Час видачі: з 10:00 до 16:00 в порядку живої черги.

Телефон інформаційного центру — 0 800 332 656.

Фото – Facebook Uniсef Ukraine, Червоний Хрест України

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