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Втрати росії в Україні сьогодні — 10 травня 2022: офіційно від ЗСУ

Потери россии в Украине сегодня

Втрати росії в Україні сьогодні — 10 травня 2022 — зросли. Відповідна статистика офіційно від ЗСУ доступна до ознайомлення онлайн. Дивитись, скільки російських солдатів загинуло в Україні з початку війни, а також скільки техніки окупантів знищено

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Втрати росії в Україні сьогодні: статистика від ЗСУ на 10 травня 2022 офіційно

За інформацією Генерального штабу Збройних Сил України, опублікованою на офіційній сторінці в Facebook, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 10 травня 2022 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 26000 (+350) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1170 (+25) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 2808 (+44) од,
  • артилерійських систем – 519 (+6) од,
  • РСЗВ – 185 (+0) од,
  • засоби ППО – 87 (+0) од,
  • літаків – 199 (+0) од,
  • гелікоптерів – 158 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 380 (+3),
  • крилаті ракети – 94 (+0),
  • кораблі /катери – 12 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 1980 (+10) од,
  • спеціальна техніка – 41 (+0).

Повідомляється також, що найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Авдіївському напрямку.

Нагадаємо, ЗСУ знищили ворожий ЗРК «Стріла-10» на острові Зміїний, а після цього стало відомом, що українська ППО збила російський літак Су-34.

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