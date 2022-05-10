PetLive: дошка оголошення для пошуку втрачених тварин – як користуватися

Українська платформа PetLive, яка об’єднує власників тварин та надавачів різних послуг у сфері догляду за домашніми улюбленцями, створила інструмент для пошуку загублених/знайдених тварин під час війни. Це питання стало особливо актуальним для тих, хто був змушений покинути свої домівки, рятуючись від війни, а їхні улюбленці залишилися чи втекли під час переміщення.

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На сайті PetLive можна створити оголошення про знайдену чи загублену тваринку, а також скористатися фільтрами пошуку, щоб знайти свого улюбленця. У деяких оголошеннях навіть пропонують грошову винагороду за знайдену тваринку. Зараз сервіс покриває 32 міста України, серед яких Київ, Харків, Львів, Дніпро, Ірпінь, Буча та багато інших.

Знайдених тварин готові віддати не лише власникам, а й тим, хто просто готовий прихистити котика чи песика.