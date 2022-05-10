Які станції метро в Києві перейменують і на які назви? Голосування завершилося

Завершилося голосування за перейменування станцій «Берестейська», «Площа Льва Толстого», «Героїв Дніпра», «Мінська» та «Дружби народів»

У Києві завершили онлайн-голосування за нові назви для пʼятьох станцій метро в рамках дерусифікації. Всього у голосуванні взяли участь 170 646 користувачів, повідомив голова КП «Київський метрополітен» Віктор Брагінський.

Тож на думку українців станції мають змінити свої назви на такі:

с танція «Берестейська» має носити назву »Бучанська»;

танція «Берестейська» має носити назву »Бучанська»; с танція «Площа Льва Толстого» повинна бути перейменована на честь «Василя Стуса»;

танція «Площа Льва Толстого» повинна бути перейменована на честь «Василя Стуса»; «Героїв Дніпра» має стати «Героїв України»;

«Мінська» – «Варшавською»,

«Дружби народів» – «Ботанічною».

Найближчим часом буде підготовлено проект рішення для розгляду на засідання Київської міської ради.

Фото – Київський метрополітен, Віктор Брагінський

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