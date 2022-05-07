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Комендантська година 9 травня 2022 Україна: У яких містах буде введено

комендантська година 9 травня

9 травня 2022 року в деяких містах України вводитиметься посилена комендантська година. Так, наприклад, мер Івано-Франківська наполегливо попросив мешканців якомога виїхати з міста на 7-9 травня, і скасував усі заходи, присвячені Дню Івано-Франківська (7 травня).

У Запоріжжі вже офіційно ввели тривалу комендантську годину: вона почнеться о 19:00 8 травня і закінчиться о 5:00 10 травня.

Такі обмеження зумовлені можливими провокаціями, терористичними актами та ракетними атаками російської армії по ряду міст у ці дні, адже не секрет, що для путіна 9 травня – одна з сакральних дат.

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У Запоріжжі дотримання комендантської години контролюватиметься правоохоронцями, військовослужбовцями та бійцями підрозділів територіальної оборони, – зазначив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв:

«Залишайтесь у цей період вдома. Під час комендантської години можна виходити лише у сховища у випадку оголошення тривоги. У разі необхідності вигулу домашніх тварин робіть це поруч із власним будинком та маючи при собі документи. Час прогулянки необхідно максимально скоротити.

Дотримуйтесь комендантської години! За появу на вулиці в невстановлений час вас можуть прийняти за диверсанта. Не заважайте працювати тим, хто забезпечує безпеку на вулицях Запоріжжя у воєнний час.

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Важливо! Через комендантську годину в понеділок, 9 травня, пункти видачі гуманітарної допомоги не працюватимуть».

Відомо також, що посилену комендантську годину 8-9 травня можуть запровадити і у Харкові. Про це в ефірі телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов.

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У Києві міська влада не святкуватиме День перемоги 9 травня: «Місто не влаштовуватиме святкові заходи на 9 травня. І під час воєнного стану масові збори заборонені. Захоче хтось покласти квіти – можуть це зробити», – повідомили у КМДА.

Також відомо, що 9 травня у Києві буде посилене патрулювання.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що військове командування не має наміру вводити тривалу комендантську годину в Києві 8-9 травня.

Розпорядженням Начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка, на території міста Одеса і Одеської області запроваджено комендантську годину з 22 години 00 хвилин 8 травня 2022 року до 05 годин 00 хвилин 10 травня 2022 року.

Заборонено перебування людей у зазначений період часу на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.

Цілком імовірно, що посилена комендантська година буде також запроваджена в інших прифронтових областях та містах України.

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