Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 6 травня

Сьогодні, 6 травня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 6 травня, що можна робити в цей день, а що не можна, читайте у матеріалі.

6 травня у православних – день пам’яті великомученика Георгія Побідоносця, а також день пам’яті Іверської ікони Божої Матері.

Також 6 травня – Юр’єв день, Юрій Весняний, який у народі символізує прихід весни. Юрій вважається покровителем худоби, тому саме 6 травня за традицією відбудеться перший вигін худоби на пасовища, а гнали худобу замість звичного лозини, освяченою на Великдень вербою.

У деяких селах Закарпаття на Юріїв день прикрашали будинки березовими гілками, молодь обливалась водою. Юріїв день в Україні, загалом, землеробське свято, колись також пов’язане з веснянками.

В Україні 6 травня святкують День піхоти, оскільки саме цього дня 1648 року козаки перемогли у битві під Жовтими Водами.

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У світі на цю дату припадає ще одне свято – День без дієт. International No Diet Day – щорічне свято прийняття себе, яке було створено у 1992 році британською феміністкою Мері Еванс Янг, директором британської групи «Diet Breakers». Після пережитої нервової анорексії, Мері стала допомагати людям цінувати себе такими, якими вони є.

Цікаво, що 6 травня 1840 року – офіційна дата випуску в обіг першої поштової марки «Чорний пенні», 6 травня 1991 року український стрибун із жердиною Сергій Бубка в Японії встановив світовий рекорд, стрибнувши на 6 метрів та 7 сантиметрів, а 6 травня 2022 року. засновано американську компанію, виробник космічної техніки SpaceX.

Що можна робити 6 травня?

6 травня можна і потрібно балувати своїх домашніх вихованців. Звичайно, в першу чергу це стосується худоби, але якщо поруч не виявиться корови або кози, варто приділити час улюбленій кішці або собаці.

Що не можна робити 6 травня?

6 травня за повір’ями не можна кричати і лаятись

6 травня також не можна займатися садівництвом та фізичною працею.

6 травня не можна працювати з шерстю: в’язати, ткати. Кажуть, що навіть одягати цього дня одяг із вовни не варто, це може призвести до проблем зі здоров’ям.

За повір’ями, якщо день 6 травня буде сонячним і ясним, літо почнеться зовсім скоро.