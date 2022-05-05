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Втрати росії в Україні сьогодні — 5 травня 2022: офіційно від ЗСУ

Потери россии в Украине сегодня

Втрати росії в Україні сьогодні — 5 травня 2022 — зросли. Відповідна статистика офіційно від ЗСУ доступна до ознайомлення онлайн. Дивитись, скільки російських солдатів загинуло в Україні з початку війни, а також скільки техніки окупантів знищено

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Втрати росії в Україні сьогодні: статистика від ЗСУ на 5 травня 2022 офіційно

За інформацією Генерального штабу Збройних Сил України, опублікованою на офіційній сторінці в Facebook, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 5 травня 2022 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 24700 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1092 (+15) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 2651 (+41) од,
  • артилерійських систем – 499 (+8) од,
  • РСЗВ – 169 (+6) од,
  • засоби ППО – 83 (+2) од,
  • літаків – 196 (+2) од,
  • гелікоптерів – 155 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 1907 (+40) од,
  • кораблі /катери – 10 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 312 (+9).
  • Спеціальна техніка – 38 (+0).
  • Крилаті ракети – 89 (+2).

Повідомляється також, що найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Попаснянському напрямку.

Нагадаємо, ЗСУ знищили ворожий ЗРК «Стріла-10» на острові Зміїний, а після цього стало відомом, що українська ППО збила російський літак Су-34.

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