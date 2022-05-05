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Обстріли Миколаєва вночі: окупанти всю ніч бомбардували місто

Обстріли Миколаєва вночі: окупанти всю ніч бомбардували місто

У ніч на 5 травня російський агресор обстріляв місто Миколаїв. Інформацію підтвердило Оперативне командування «Південь» у Facebook.

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«Активних наступальних дій з метою просування військ в бік Миколаєва не було, але протягом доби здійснено кілька обстрілів з реактивних систем залпового вогню «Смерч», – йдеться у повідомленні.

Через обстріл у Миколаєві пошкоджено газові комунікації, електропідстанцію, об’єкти промисловості, приватні будинки та школу. Інформація про постраждалих уточняється. Відомо, що Миколаїв обстрілюють системами залпового вогню із використанням заборонених касетних снарядів.

 

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