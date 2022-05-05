Обстріли Миколаєва вночі: окупанти всю ніч бомбардували місто

У ніч на 5 травня російський агресор обстріляв місто Миколаїв. Інформацію підтвердило Оперативне командування «Південь» у Facebook.

Польща збудувала стіну на кордоні з Білоруссю: вже є підкопи (ВІДЕО)

«Активних наступальних дій з метою просування військ в бік Миколаєва не було, але протягом доби здійснено кілька обстрілів з реактивних систем залпового вогню «Смерч», – йдеться у повідомленні.

Через обстріл у Миколаєві пошкоджено газові комунікації, електропідстанцію, об’єкти промисловості, приватні будинки та школу. Інформація про постраждалих уточняється. Відомо, що Миколаїв обстрілюють системами залпового вогню із використанням заборонених касетних снарядів.