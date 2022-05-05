Для деяких чоловіків знімуть обмеження виїзду за кордон із України: хто зможе виїжджати

Обмеження виїзду українських чоловіків у віці від 18 до 60 років за кордон можуть ослабити. Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович в ефірі 24 каналу.

«Зараз триває дискусія, щоб окремим категоріям чоловіків дозволили виїжджати за кордон, принаймні короткотерміново. Адже волонтери і так виїжджають, з зобов’язанням повернутися. Бізнесмени, науковці, багато категорій чоловіків, які цього потребують (дозволу на виїзд за кордон. — Ред.)», — сказав Арестович.

Мобілізація в Україні: коли закінчиться та кого не беруть

Справа у тому, що зараз в Україні не відкривають нову хвилю мобілізації, стверджуючи, що захисників вистачає. Проте, під час воєнного стану чоловікам у віці від 18 до 60 все одно не дозволяють виїжджати за кордон. Аби вирішити це питання, потрібна зміна законодавства і рішення Верховної Ради.

«Дискусія триває. Такі рішення нелегко ухвалювати під час війни. Будь-яка помилка може обернутися докорами: «Ага, якщо б не це, то це було б так». Це дуже складно і морально, і організаційно, і законодавчо. Але дискусія триває щодня і стає напруженішою. Адже економіку також треба запускати», — зазначив радник голови ОП.