Женя Синельников зізнався, як його змінила війна

Співавтор і режисер тревел-шоу «Орел і Решка» (Новий канал) розповів, як змінилося його ставлення до життя після повномасштабного вторгнення росії в Україну

«Згоріло все, навіть плитка на стінах»: Женя Синельников — про будинок його батьків у Гостомелі

За два місяці війни росії проти України Женя Синельников — співавтор і режисер тревел-шоу «Орел і Решка», яке показував Новий канал — пережив різне. Він провів два тижні в окупованій Бучі, під обстрілами освідчився своїй коханій. Будинок його батьків вщент згорів. Це все не могло не позначитися на характері чоловіка.

— Я дуже змінився як батько. Також мені стало легше приймати рішення. Раніше багато що відкладав на потім, а зараз розумію, що завтра може й не бути. Так само, як з освідченням: вирішив, що зроблю його коханій, але чекав якогось моменту. Чекав-чекав, а потім зрозумів, що можу не дочекатися. Треба жити тут і зараз, цінувати все, що маєш, — сказав Женя в інтерв’ю Анатолію Анатолічу. — У мене був великий дім, була машина-кабріолет, все було топчик. Зараз я живу в селі, купую речі на ринку. Раніше це були модні речі, а зараз – звичайний одяг за 400 грн, і він ненабагато гірший. Не в грошах щастя — прикольно просто сидіти перед вогнищем і розмовляти з дитиною. Коли навкруги тихо, це вже кайф.

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За словами Синельникова, він почав брати на себе більше відповідальності та переосмислив цінність життя.

— Раніше думав: «Хай хтось там вирішить, мені підійде». А зараз буду думати так, як хочу. Не стану більше обманювати себе та йти на компроміси, які мені не підходять. Якщо щось не сподобається, буду про це говорити, хоча раніше терпів і замовчував, — додав співавтор тревел-шоу на Новому каналі. — Життя одне. І прожити його треба з гідністю, а не в соромі. Що посієш, те й повернеться. Твори добро, допомагай — і Всесвіт допоможе тобі.