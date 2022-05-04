Втрати росії в Україні сьогодні — 4 травня 2022 — зросли. Відповідна статистика офіційно від ЗСУ доступна до ознайомлення онлайн. Дивитись, скільки російських солдатів загинуло в Україні з початку війни, а також скільки техніки окупантів знищено

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Втрати росії в Україні сьогодні: статистика від ЗСУ на 4 травня 2022 офіційно

За інформацією Генерального штабу Збройних Сил України, опублікованою на офіційній сторінці в Facebook, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 4 травня 2022 орієнтовно склали:

особового складу– близько 24500 (+300) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1077 (+15) од,

бойових броньованих машин ‒ 2610 (+43) од,

артилерійських систем – 491 (+16) од,

РСЗВ – 163 (+1) од,

засоби ППО – 81 (+1) од,

літаків – 194 (+0) од,

гелікоптерів – 155 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 1867 (+24) од,

кораблі /катери – 10 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 303 (+12).

Спеціальна техніка – 38 (+0).

Крилаті ракети – 87 (+3).

Повідомляється також, що найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Ізюмському та Новопавлівському напрямках.

Нагадаємо, 28 квітня ЗСУ знищили ворожий ЗРК «Стріла-10» на острові Зміїний, а 25 квітня стало відомо українська ППО збила російський літак Су-34.