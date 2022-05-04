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Втрати росії в Україні сьогодні — 4 травня 2022 — зросли. Відповідна статистика офіційно від ЗСУ доступна до ознайомлення онлайн. Дивитись, скільки російських солдатів загинуло в Україні з початку війни, а також скільки техніки окупантів знищено
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Втрати росії в Україні сьогодні: статистика від ЗСУ на 4 травня 2022 офіційно
За інформацією Генерального штабу Збройних Сил України, опублікованою на офіційній сторінці в Facebook, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 4 травня 2022 орієнтовно склали:
Повідомляється також, що найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Ізюмському та Новопавлівському напрямках.
Нагадаємо, 28 квітня ЗСУ знищили ворожий ЗРК «Стріла-10» на острові Зміїний, а 25 квітня стало відомо українська ППО збила російський літак Су-34.