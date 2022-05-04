Українські переселенці збираються подати в суд проти міністерки внутрішніх справ Британії

Міністерка внутрішніх справ Великої Британії Пріті Пател викликала гнів в українських переселенців. Через затримки віз для вимушено переміщених людей з України постраждалі готують колективний позов до суду на ім’я Пріті Пател. Про це пише The Guardian.

У чому ж проблема?

Сотні українців подали заявки на в’їзд до Великої Британії кілька тижнів тому, але не отримали відповіді. Відомо, що Міністерство внутрішніх справ схвалило багато віз, але не повідомило заявників. Уряд визнав проблему після того, як депутати з усіх палат висловили занепокоєння щодо сімей, які змушені чекати до п’яти тижнів на новини про свою заявку.

Велика Британія відкрила прийом заявок на в’їзд

Кількість тих, хто так і не прибув до Великої Британії, хоча їхні візи схвалили, вражає. До країни потрапили лише 15% із 74 700 українців, які подали заявки. Видання зазначає, що заявки для в’їзду дітей зазвичай займають більше часу, оскільки Велика Британія вимагає, щоб вони проходили сканування безпеки, якщо вони не мають власного закордонного паспорта.

Зараз масовим позовом українських переселенці займається адвокатка з питань імміграції та публічного права Аманда Джонс. Також готується судовий позов від імені самотніх дітей, які не змогли отримати доступ до прийомних сімей у Великій Британії через затримки з отриманням віз.