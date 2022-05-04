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Чорнобаївка-19? Чутно вибухи, що відомо

Чорнобаївка-19? Чутно вибухи, що відомо

Схоже, що російська війська досі не второпають магію Чорнобаївки. Суть проста: вся ворожа техніка, яку туди ставлять, буде знищена. І ось сьогодні, 4 травня, українські телеграм-канали з посиланням на очевидців знову повідомляють про потужні вибухи в Чорнобаївці. Невже 19:0?

Чорнобаївка: у чому феномен, і чому окупанти туди повертаються. Легенда про козака Чорнобая

Офіційна інформація щодо вибухів у Чорнобаївці Херсонської області уточнюється. Чекаємо на новий пост від Олексія Арестовича.

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