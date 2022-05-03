Вибухи ввечері 3 травня у Львові підтвердив і мер міста Андрій Садовий.

Наразі немає офіційної інформації про руйнування та постраждалих. Чекаємо на оновлення

В частині Львова проблеми з електропостачанням, – повідомив Садовий.

“Внаслідок ракетного удару пошкоджено дві електропідстанції. В частині міста немає електроенергії” – йдеться у новому повіідомленні Андрія Садового..

Є ймовірніть, що російські ракети зачепити залізничну інфораструктуру. Бо Укрзалізниця повідомила про затримки потягів до Львову:

“У зв’язку з ворожими обстрілами залізничних підстанцій, низка поїздів Укрзалізниці прямуватиме із затримкою”

В той самий час вибухи також було чутно в Одесі, Кіровоградській області та в Вінниці. Деталі уточнюються.

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