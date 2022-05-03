Мобілізація в росії може бути оголошена 9 травня: Олексій Даіилов

Росія може оголосити загальну мобілізацію в країні 9 травня. Про це в ефірі телемарафону ввечері 2 травня повідомив секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов.

«Те, що стосується ситуації на 9 травня: є інформація від нашої військової розвідки, від ГУР, що вони (рф – ред.) на 9 травня будуть оголошувати загальну мобілізацію. Наскільки це їм допоможе і як це зрештою перетвориться на проблеми для Путіна, складно сказати», – сказав Данілов.

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Також секретар Ради національної безпеки й оборони України запевнив, що українська армія справляється з тим, «що сьогодні йде в нашу країну воювати». А тому наступної хвилі мобілізації в Україні поки не буде.

«На сьогодні у нас достатня кількість військових, які прийшли у військкомати. На даний час йде навчання, тренування. Те, що ми зробили в першу чергу – цього достатньо для того, щоб ми могли захищати нашу країну», – сказав Олексій Данілов.