Журналісти, які працювали в Маріуполі, отримають премію Deutsche Welle

Німецька медіакомпанія Deutsche Welle вирішила нагородити журналістів, які працювали в Маріуполі, премією «За свободу слова». Йдеться про фотожурналіста Євгена Малолєтку та відеожурналіста Мстислава Чернова, які документували облогу міста. Про це пишуть на сайті компанії.

«Доробки Мстислава Чернова та Євгена Малолєтки важко сприймати, але що справді спричиняє біль, так це правда, яку вони показують: Росія напала на Україну та їі мирне населення під вигаданим приводом. Кожна історія має нюанси, але факти не спростувати. А саме так намагається чинити Кремль: викривляти факти та поширювати неправдиву інформацію», – каже генеральний директор DW Петер Лімбурґ (Peter Limbourg). – «Премія «За свободу слова» Мстиславу Чернову та Євгену Малолєтці відзначає їхню виняткову мужність у протистоянні пропаганді та фейковій інформації. Вона наголошує на тому, що їхня боротьба за права людини та правду є боротьбою за демократію та свободу, за нас усіх, і за це вони платять високу ціну».

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Чернов і Малолєтка приїхали до міста 24 лютого. Журналісти знімали руйнування, спричинені обстрілами міста, роботу лікарів у місцевих шпиталях, численні жертви серед цивільного населення. Зокрема, вони були неподалік, коли 9 березня авіабомба влучила у двір поблизу міської лікарні та пологового будинку Маріуполя. Кадри зі зруйнованого пологового облетіли весь світ в стали одним із символів війни.

За словами Малолєтки, до представників масмедіа надходили повідомлення, що їх «росіяни включили в якісь списки».

«Коли за нами приходили солдати [в лікарню, де вони переховувалися – ред.], вони сказали, що нам потрібно евакуюватися, тому що, якщо нас візьмуть у полон, то росіяни змусять сказати щось потрібне їм на камеру. Дійсно, якби ми потрапили в руки до росіян, це справді був би складний і важкий процес. Мені б не хотілось перевіряти на собі, як працюють російські спецслужби із затриманими», – поділився Малолєтка.

Журналісти залишили Маріуполь 15 березня 2022 року в складі колони, яка виїхала після відкриття гуманітарного коридору.

Довідка. Deutsche Welle вручає нагороду «За свободу слова» з 2015 року. Лауреатом може стати людина або ініціатива, які відіграли важливу роль у справі захисту в ЗМІ прав людини та свободи думок.